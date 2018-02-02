Учёные воссоздали лицо девушки, которая жила девять тысяч лет назад

Нас всех весьма интересует, какими были люди многие тысячелетия назад. Современные технологии дают возможность воссоздавать лица. Одна из таких работ учёных показала, как выглядели люди почти девять тысяч лет назад.





Ученые из афинского университета в Музее Акрополя воссоздали по черепу лицо 18-летней девушки, которая жила около девяти тысяч лет назад.





Исследователи назвали ее Агви, в переводе Рассвет, так как она жила в Древней Греции, что является началом и колыбелью мировой цивилизации, сообщает Археологический блог, передаёт Сегодня.





Ученым удалось реконструировать череп девушки, который был найден в пещере Теопетры в 1993 году.





Надо сказать, если бы девушка появилась на улицах любого европейского города в современной одежде, вряд ли кто-то сказал бы, что она - из прошлого.



