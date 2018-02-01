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Вчера, 19:54
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Игорь Кондратюк: "У нас война, люди, нельзя сотрудничать с агрессором"

Вопросы сотрудничества со страной-агрессором в то время, когда твоя родная страна страдает от от ее нападения, прикрываясь тем, что ты "не в политике", - это низко. Такое мнение высказал известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.
Есть простые истины, которые должны понимать все. К ним же относятся и вопросы сотрудничества со страной-агрессором в то время, когда идет война.
Таким мнением поделился украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который подискутировал на тему инициатив вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко относительно отечественных артистов, гастролирующих в России, сообщает Обозреватель.
Титрования так называемых артистов предателей на ТВ Кондратюк считает очень "узким" подходом.
"Это очень узко - титрования. Мне кажется, наши люди, артисты, работники ездят в Россию потому что это нельзя. Нужно определить срок запрета. Эти люди - коллаборационисты, сотрудничают с агрессором", - предложил ведущий.
При этом, по мнению Кондратюка, украинцы также должны учитывать следующее определение.
"Это узко - наказывать только Каролину (Ани Лорак - Ред.), Настю и Потапа. Надо наказывать всех, кто туда выезжает", - пояснил он.
При этом звезда шоу "Караоке на Майдане" обратился к артистам, напомнив о простых истинах.
"Когда ходишь в туалет - надо пользоваться бумагой. Это все понимают. Но не все понимают, почему нельзя иметь дело с агрессором. У нас идет война, люди", - подчеркнул Кондратюк.

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