Игорь Кондратюк: "У нас война, люди, нельзя сотрудничать с агрессором"

Вопросы сотрудничества со страной-агрессором в то время, когда твоя родная страна страдает от от ее нападения, прикрываясь тем, что ты "не в политике", - это низко. Такое мнение высказал известный телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк.

Есть простые истины, которые должны понимать все. К ним же относятся и вопросы сотрудничества со страной-агрессором в то время, когда идет война.

Таким мнением поделился украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который подискутировал на тему инициатив вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко относительно отечественных артистов, гастролирующих в России, сообщает Обозреватель.

Титрования так называемых артистов предателей на ТВ Кондратюк считает очень "узким" подходом.

"Это очень узко - титрования. Мне кажется, наши люди, артисты, работники ездят в Россию потому что это нельзя. Нужно определить срок запрета. Эти люди - коллаборационисты, сотрудничают с агрессором", - предложил ведущий.

При этом, по мнению Кондратюка, украинцы также должны учитывать следующее определение.

"Это узко - наказывать только Каролину (Ани Лорак - Ред.), Настю и Потапа. Надо наказывать всех, кто туда выезжает", - пояснил он.

При этом звезда шоу "Караоке на Майдане" обратился к артистам, напомнив о простых истинах.

"Когда ходишь в туалет - надо пользоваться бумагой. Это все понимают. Но не все понимают, почему нельзя иметь дело с агрессором. У нас идет война, люди", - подчеркнул Кондратюк.