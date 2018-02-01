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Вчера, 19:20
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Для выезжающих за рубеж украинцев создали систему ДРУГ

Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Твиттере, что для комфортного пребывания за рубежом украинцам предложили новый сервис для мобильного телефона, который поможет связаться при особых обстоятельствах с посольством, сообщит о стихийных бедствиях, при необходимости укажет, где можно получить помощь.


"Украинцы должны чувствовать себя за границей комфортно.Для этого мы запустили ДРУГ- сервис заботы о наших гражданах. Мобильное  приложение предоставит краткую информацию о стране путешествия, предупредит о возможных стихийных бедствиях, при необходимости предоставит содействие. Путешествуйте с ДРУГ-ом", - предлагает украинцам глава МИД.




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