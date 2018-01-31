Во Львове отреставрируют уникальную миниатюрную Библию

Уникальную Библию будут реставрировать во Львове. Это миниатюрная книга, которая появилась в фондах университетской библиотеки почти 90 лет назад.

Реставраторы научной библиотеки Львовского университета им. И. Франко занимаются восстановлением единственной в Украине стихотворной Библии размером 5,5 на 3,5 см. Ее издали в 1752 г.в Гааге, а университет получил ее в свои фонды в тридцатых годах ХХ столетия.

Об этом сообщил телеканал Tvoemisto.tv

Руководитель отдела научной реставрации библиотеки Евгения Рябчун-Кабаривская (фото) рассказала, что это самая маленькая книга в библиотеке, и к ее реставрации надо подойти очень осторожно - это действительно ювелирная работа.

По словам реставратора, оценить стоимость миниатюрной Библии крайне трудно, ведь в мире существует только 10 таких книг, одна из которых - в Украине. Всего в библиотеке хранится около 300 тыс. редких книг. Старейшее из них - рукописное латинское издание датировано ХII веком.