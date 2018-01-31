Умер первый космонавт независимой Украины

Сегодня утром, во время пробежки в киевском паркеЦарское Село умер первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. По данным СМИ он скончался до приезда скорой. Ему было 67 лет.

Мы привыкли считать, что космонавты - люди чрезвычайно здоровые и закалённые. между тем, воздействие космических перегрузок достаточно часто сказывается на здоровье этих людей, подтачивая его незаметно и коварно - как это случилось с Каденюком.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.

В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.