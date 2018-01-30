Топазу дали восемь лет тюрьмы, но сидеть он будет меньше

Игната Кромского, которого все знают по знаменитым обращённым к нему словам: "Топаз, дай команду", почему-то воспринимают как фигуру карикатурную и не шибко зловредную. На самом деле - это открытый и явный враг Украины. Именно такие, как Кромский, жаждут реванша тех сил, которые проиграли в 2014-м.

"Топаз", получил 8 лет тюрьмы за попытку посягнуть на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также за участие в беспорядках и захвате чужого автомобиля, передает Диалог.

Вердикт огласил суд Харькова, присудив Топазу 8 лет тюрьмы и конфискацию личного имущества.

СМИ отмечают, что прокуроры требовали для Топаза максимальный срок заключения в 15 лет, при этом у сепаратиста есть шанс подать апелляцию на вынесенный приговор. Сообщается, что Топаз проведет в тюрьме только 2 года, так как часть срока он просидел в следственном изоляторе, и согласно "закону Савченко" его тюремный срок будет уменьшен.

На суде "Топаз" открыто заявил, что "придёт и ваш черёд" и вину не признал.

СМИ опубликовали видео из зала суда, а также напомнили, что Топаз являлся одним из организаторов захват Харьковской ОГА весной 2014 года, а также участвовал в избиениях участников Майдана в марте того же года в Харькове.

