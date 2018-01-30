У Ангелы Меркель зарплата меньше, чем у Коболева

Нас всех интересуют зарплаты, и не только свои, но и тех, кто близко и далеко. Мы сравниваем, сопоставляем. И когда в какой-то момент оказывается, что зарплата какого-нибудь министра или руководителя крупного предприятия с участием государства составляет (при окладе около 1000 евро) почти 50 тысяч в месяц, поневоле начинаешь думать: мы живём в королевстве кривых зеркал.

А что с этим в Европе? Если учесть, что там нет, по крайней мере, у госчиновников, никаких возможностей получить "теневое" вознаграждение, то цифры вдвойне интересны.

Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера Германии с 2005 года, и в 2017-м граждане Германии снова избрали ее на эту должность. Однако мало кому известно, сколько зарабатывает федеральный канцлер Германии, пишет Germania one.

Многие полагают, что, поскольку она занимает высшую должность в стране и занимается важными государственными делами на протяжении столь долгого времени, то она, несомненно, является миллионером. Но так ли это на самом деле?

В принципе? доходы любого политика в Германии не являются государственной тайной. При желании информацию может получить любой гражданин.

Cогласно общедоступным данным федеральный канцлер Германии Ангела Меркель получает в месяц примерно €18 000. Кроме того, ей положена дополнительно половина месячной зарплаты депутата, которая в настоящее время составляет около €4 554, а также паушальная сумма расходов в размере €3 230. Таким образом, месячный доход Ангелы Меркель составляет примерно €25 800 (для сравнения: месячный доход главы "Нафтогаза" Коболева - примерно 50 тысяч евро), или €300 тыс. в год. Это означает, что за последние десять лет Меркель заработала на посту канцлера более €2,4 млн.

В период с 2001-го по 2005 год Меркель заработала в общей сложности около €400 тыс. в год в качестве депутата парламента плюс €550 тыс. в качестве федерального министра и за членство в федеральном правительстве. В итоге получается, что за годы политической карьеры Ангела Меркель заработала около €3,5 млн. За исключением расходов на проживание, состояние канцлера оценивается в настоящее время примерно в €3 млн.







