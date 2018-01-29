Суд решил, что такой "сват" Украине не подходит - запрет на показ "Сватов" не отменён

Зеленский не сумел убедить суд в том, что слишком много потерял из-за запрета сериала "Ссваты": окружной административный суд города Киева отказался приостановить действие приказа Государственного агентства по вопросам кино об отмене прокатного удостоверения сериала "Сваты", говорится в постановлении суда от 17 января.

Компания "Киноквартал" подала иск с просьбой признать противоправными действия Службы безопасности Украины (СБУ), которая готовила документы о наличии оснований для запрета въезда на территорию страны Добронравову, а также ходатайствовала о признании противоправным такого запрета, сообщает Гордон.

Кроме того, истец подал заявление об обеспечении иска путем приостановления действия приказа Госкино об отмене прокатного удостоверения "Сватов". Суд в удовлетворении заявления отказал.

"Окружной административный суд города Киева решил в удовлетворении заявления об обеспечении иска ООО "Киноквартал" отказать", – говорится в постановлении суда.

Решение относительно самого иска суд пока не принимал.

22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила российскому актеру Федору Добронравову, который играет в "Сватах", въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. В интервью 2014 года, обнародованном на YouTube-канале 1tvnetru, актер говорил, что "Крым должен был вернуться в состав России". После решения СБУ он сказал, что не посещал Крым.

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский посоветовал украинским властям "побороть кумовство, а потом бороться со "Сватами".

28 ноября Минкульт Украины внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Государственное агентство Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

Заместитель министра культуры Украины Юрий Рыбачук допустил отмену запрета, если создатели сериала "Сваты" заменят Добронравова другим актером.

Зеленский 30 ноября сообщил, что закрывает проект "Сваты". Впрочем, 10 января 2018 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов".