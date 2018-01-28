Потап и Настя задали поклонникам задачку

Потап и Настя любят интриговать своих поклонников, подкидывая им пищу для размышлений о своих взаимоотношениях. То она объявляют, что распался дуэт, то вдруг показывают, что пара уже вместе... вот-вот...почти... Или уже? Сейчас украинские СМИ обсуждают сыграли ли тайную свадьбу в Америке Потап и Настя Каменских.

Традиционно личная жизнь любимых исполнителей волнует поклонников ничуть не меньше чем их творческие успехи.

На днях бурю обсуждений и домыслов вызвал снимок Насти Каменских с Потапом. Пара появилась на фото в обручальных кольцах.

Знаменитый дуэт проводит свои зимние каникулы в Майами вместе с друзьями. Несмотря на то, что творческие пути певицы и продюсера уже год как разошлись, они остались в прекрасных отношениях и проводят вместе уикэнд.

С самого начала появления дуэта на сцене им прочили роман. И слухам этим совершенно не мешали ни супруга Потапа, ни его новорожденный ребенок.

А когда в 2016 году продюсер рассказал о том, что давно развелся с супругой, поклонники решили, что вскоре музыкальная пара объявит о своих отношениях, рассказывает сайт storiesfromlife

На вопросы о разводе в одном интервью музыкант говорил:

«Почему мы не афишировали, что уже давно не супруги? Да как-то времени не было, мы много работали… Но сейчас у нас уже разные личные жизни, и пора рассказать об этом…»

Каменских свою личную жизнь не афишировала никогда. Для 30-летней певицы карьера стоит на первом месте, и она считает, что прерывать ее для того, чтобы испытать счастье материнства – неправильно.

Она уверена, что когда наступит подходящий момент, сможет совместить семью и работу. О своей личной жизни она обещала рассказать, как только наступит подходящий для этого момент.

Новые сплетни вызвал снимок дуэта в Инстаграме, на котором отчетливо видно обручальное кольцо на пальце Насти. А ведь еще до нового года его там не было. При этом певица, не старается скрыть кольцо от камеры.

«Да не секрет, что они давно пара, об этом все знают», «Настя уже не знает как донести до общественности, что она с Алексеем пара. Фотки с ним выставляет. Кольцо в камеру показывает», «У Насти кольцо обручальное», – пишут подписчики в комментариях.

Так была ли тайная свадьба Насти Каменских и Потапа в Майами? Сами звезды пока отмалчиваются. А вы как думаете?



