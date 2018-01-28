Во Львовской области появилась трасса для тюбинга

В субботу, 27 января, в селе Новоселка у Раковца, что в 17 км от Львова, открыли крупнейшую в Украине трассу для тюбинга. Тюбинг - это катание на надувных санках (тюбах) по снегу или воде. Такой вид спорта считается интересным развлечением для взрослых и детей.

Трасса - платная, но удовольствие того стоит. Очень нравится детям, да и взрослые получают массу удовольствия от спуска. Вверх можно подняться с помощью бугельного подъемника, сообщает ZAXID.net

Расположен тюбинг-парк вблизи сел Раковец и Новоселка в Николаевском районе Львовской области, недалеко от трассы Львов - Мукачево.