Киву исключили из Соцпартии - решили, что "казачок засланный"

Сложно отнестись к некоторым новостям с полной серьёзностью, если знать, что с самого начала результат был предопределён. Так получилось с избранием Ильи Кивы на пост председателя Соцпартии Украины - кроме самих социалистов, вся страна понимала, что ничего толкового из этого не получится.

Илью Киву исключили из рядов Социалистической партии Украины и лишили статуса председателя этой политсилы. Как передает УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня единогласно во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ.

По словам лидера партии Петра Устенко, сегодняшнее заседание политсовета было созвано вне очереди в связи с "попыткой рейдерского захвата партии". "Сегодня настало время для совместной борьбы за социалистическую идею и это возможно только на базе широкого левого блока. Соцпартия официально заявила о начале такого процесса интерграции и сотрудничества, что фактически послужило катализатором этих событий. Мы планировали принять участие в масштабном объединительном съезде социалистов и социал-демократов, решили провести переговоры о сотрудничестве с другими партиями, которые являются участниками этого собрания: Социал-демократической партией, СДП Каплина, партией пенсионеров, Рабочей партией. Однако, чтобы сорвать этот процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы. Этот факт должно расследовать НАБУ, факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных должна расследовать СБУ. Мы уже подаем соответствующие заявления о преступлении. Нам по пути с настоящими идеологическими собратьями, а не с рейдерами-праворадикалами, которые пользуются властью, чтобы фальсифицировать документы и украсть власть. Настоящие социалисты не отдадут бренд Соцпартии", - заявил Устенко.

Он также отметил, что в соответствии с уставными документами СПУ, председатель СПУ не является руководителем СПУ, не имеет права подписи на документах политсилы, не является членом политисполкома и политсовета партии, не имеет права голоса на заседаниях, а лишь имеет право в будущем возглавить фракцию в ВР и от ее имени представлять СПУ в органах власти. Устенко также отметил, что после избрания Кивы на пост главы партии, он не выполнил ни одного взятого на себя обязательства.

"Кива попытался рейдерским способом захватить партию и сделать ее инструментом раздора левого поля. Он работает против политической силы, поэтому пребывание его в рядах Соцпартии является невозможным", - заявил лидер партии Устенко. После этого участники заседания единогласно признали попытку рейдерского захвата СПУ и проголосовали за исключение Кивы из рядов Соцпартии. Также партийцы единогласно проголосовали за исключение лидера Полтавского областного комитета - Андрея Мандрыки. Также делегаты поручили лидеру СПУ Петру Устенко и председателю ЦКК обратиться в НАБУ, СБУ, НАЗК, Министерство юстиции с целью предотвращения рейдерского захвата СПУ и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые, по словам лидера СПУ Устенко, внесли в Госреестр заведомо недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов СПУ. Также во время заседания было принято решение призвать к объединению левых сил "с целью предотвращения монополизации политического пространства олигархическим кланом".

Соцпартия также призвала Минюст до 1 февраля привести реестр в соответствие с действующим законодательством и восстановить действительные органы в руководстве СПУ. Во время заседания представители СПУ также решили обратиться к дружественным им представителям европейских политсил и проинформировать их о ситуации, которая сложилась вокруг СПУ. Делегаты также единогласно проголосовали за то, чтобы вступить в переговоры с представителями других политсил левого толка относительно будущего объединения.

