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Вчера, 19:14
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На украинских границах успешно действует биометрический контроль

50 тысяч  иностранцев прошли биометрический контроль при пересечении украинской границы с начала года. Из них 42 тысячи - россияне.
Такие данные за текущий год сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк во время итоговой коллегии МВД, передает 5 канал.
В полном объеме биометрическая система заработала на государственных пунктах пропуска с 1 января. Таким образом Украина хочет уменьшить угрозу национальной безопасности государства. А ее, по данным правоохранителей, может составить 71 страна мира, в том числе и Россия. Для того, чтобы система заработала, дооборудовали более полутора сотен пунктов пропуска и три пункта въезда-выезда на административной границе с аннексированым Крымом.

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