Два киевских и харьковский муралы вошли в список лучших стрит-арт работ мира

Всеобщее увлечение муралами - не просто красивое уличное украшение домов, но и настоящее искусство, имеющее своих поклонников и рейтинги. И попасть в список лучших - большая честь и для художника, и для города, где создан мурал.

Три украинских мурала вошли в список лучших мировых уличных произведений искусства в 2017 году по версии I Support Street Art.

В список попали два киевских мурала и один харьковский, сообщила Україна News.

Одним из них является работа итальянского художника Кraser, созданная в рамках проекта Art United Us «Разум, тело и душа», на Верхнем Валу, 44.

Как сообщалось ранее, издание о уличном искусство Streetart.Today включило киевский мурал в список лучших муралов месяца.

1 мурал «Разум, тело и душа» на верхнем валу, 44

2 харьковский мурал Мариуша Варaса (M-City)

3 пантеры на киевской гимназии №267 аргентинского художника Франко Фазоло