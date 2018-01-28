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Культура / Арт и дизайн
Вчера, 14:33
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Два киевских и харьковский муралы вошли в список лучших стрит-арт работ мира

Всеобщее увлечение муралами - не просто красивое уличное украшение домов, но и настоящее искусство, имеющее своих поклонников и рейтинги. И попасть в список лучших - большая честь и для художника, и для города, где создан мурал.

Три украинских мурала вошли в список лучших мировых уличных произведений искусства в 2017 году по версии I Support Street Art.
В список попали два киевских мурала и один харьковский, сообщила Україна News.
Одним из них является работа итальянского художника Кraser, созданная в рамках проекта Art United Us «Разум, тело и душа», на Верхнем Валу, 44.
Как сообщалось ранее, издание о уличном искусство Streetart.Today включило киевский мурал в список лучших муралов месяца.
1 мурал «Разум, тело и душа» на верхнем валу, 44
2 харьковский мурал Мариуша Варaса (M-City)
3 пантеры на киевской гимназии №267 аргентинского художника Франко Фазоло

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