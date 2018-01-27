Российскому террористу Агееву дали десять лет

Пойманному в Луганской области в прошлом году российскому военному Виктору Агееву дали 10 лет тюрьмы - такой приговор 25 января вынес Новоайдарский суд Луганской области.

Об этом сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз. «Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы», - написал адвокат в Facebook, передает УНИАН.

Агеева признали виновным в участии в террористической организации.

Сторона обвинения просила для россиянина 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Защита Агеева считает приговор суда слишком суровым и собирается его обжаловать.

Напомним, в июне 2017 Виктора Агеева и еще двух боевиков задержали под Желобком. Сразу после задержания Агеев признался, что он русский военный, даже называл номер части, в которой служил, дальше РФ от него открестилась. Адвокаты стали говорить, что его не так поняли, и в суде он проходил не как кадровый российский военный, а как гражданин Российской Федерации, который подписал контракт с так называемой "ЛНР".