Курс валют

» » » Российскому террористу Агееву дали десять лет

Новости

Все новости
Новости регионов / Луганск
Сегодня, 11:38
27
Версия для печати

Российскому террористу Агееву дали десять лет

Пойманному в Луганской области в прошлом году российскому военному Виктору Агееву дали 10 лет тюрьмы - такой приговор 25 января вынес Новоайдарский суд Луганской области.
Об этом сообщил адвокат россиянина Виктор Чевгуз. «Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским районным судом Луганской области приговорен к 10 годам лишения свободы», - написал адвокат в Facebook, передает УНИАН.
Агеева признали виновным в участии в террористической организации.
Сторона обвинения просила для россиянина 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Защита Агеева считает приговор суда слишком суровым и собирается его обжаловать.
Напомним, в июне 2017 Виктора Агеева и еще двух боевиков задержали под Желобком. Сразу после задержания Агеев признался, что он русский военный, даже называл номер части, в которой служил, дальше РФ от него открестилась. Адвокаты стали говорить, что его не так поняли, и в суде он проходил не как кадровый российский военный, а как гражданин Российской Федерации, который подписал контракт с так называемой "ЛНР".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт