Домашняя корова сбежала в Беловежскую пущу к зубрам

Диковинку увидели сотрудники заповедника Беловежская пуща в Польше. Среди зубров свободно ходила домашняя корова, и ее не обижали великаны-зубры.

Домашняя корова убежала к зубрам и уже несколько месяцев живет со стадом на территории Беловежской пущи.

Домашнее животное "избрало свободу" и убежало с фермы прошлой осенью, сообщает польский канал TVN24, передает ВВС. Позже ее заметили со стадом из 50 зубров в лесах Беловежского заповедника.

Орнитолог Адам Збирит первым увидел эту диковинку. Еще в ноябре он сообщил телеканалу: "Нет ничего удивительного видеть зубра у Беловежской пуще, однако одно животное привлекло мой взгляд. Оно имело другой, светло-коричневый оттенок, в отличие от остального стада. Зубр имеет каштановый и темно-коричневый цвет».

Он предположил, что произошла мутация. Однако позже взял бинокль и увидел, что это корова. Молодое животное выглядело здоровым и не страдало от больших по размеру зубров.

Естествоиспытатели предполагали, что с приходом зимы корова вернется на свое пастбище.

Однако биолог Рафал Ковальчик снова увидел корову в январе, которая так же выглядела здоровой и направлялась со стадом.

Ученый рассказал TVN24: "Она не очень интегрирована в стадо, ибо зубр ведет себя как один организм, а она выделяется".

Он добавляет, что видимо, стадо спасало ее от волков, которые зимуют в этих местах.

Хотя корова может оказаться под угрозой, господин Ковальчик предупреждает, что она тоже может представлять угрозу для зубра.

Ведь такая «тесная дружба" может привести к спариванию, что повлияет на заражение популяции около 600 беловежских зубров гибридами. "Еще одной опасностью является то, что гибридные телята большие, и корова может умереть в родах", - говорит биолог.

Домашнее животное еще достаточно молодо для размножения, но ее зимнее приключение должно закончиться до начала весны.