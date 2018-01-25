На железной дороге повысят стоимость проезда - без повышения качества обслуживания

Пассажиров железной дороги в этом году ждет неприятный сюрприз: повышение стоимости проезда. Причем, неизвестно, вызовет ли это какое-то улучшение в обслуживании, или это делается только потому, что "тарифы не поднимались несколько лет".

По крайней мере об этом заявил в интервью «112 Украина» исполняющий обязанности главы правления УЗ Евгений Кравцов, который сказал, что Укрзализныця в 2018 году планирует повысить стоимость пассажирских перевозок на 20%.

«С пассажирскими перевозками ситуация достаточно сложная в плане тарифов. Тариф на пассажирские перевозки не поднимался уже несколько лет. Мы видим необходимость повышения тарифа в нынешнем году», - сказал он.

Кравцов уточнил, что в финансовый план УЗ на 2018 год заложены цифры двукратного повышения цен - по 10% каждый.

«Два раза по 10%, чтобы это было плавно и не так заметно для людей», - добавляет председатель УЗ.

То есть, "хвост собаке" будут рубить постепенно. В прошлом году пообещали не повышать цену на билеты в пассажирских поездах, если не будет повышения качества обслуживания. В этом году уже, наверное, речь о качестве не стоит.

По словам Кравцова, на сегодня в УЗ пассажирские перевозки являются убыточными, а грузовые, наоборот, прибыльными.

«И здесь, безусловно, вопрос перекрестного субсидирования. Пассажирское хозяйство у нас субсидируется за счет грузового. Факт есть факт. Кроме того, у нас субсидирование всей УЗ в целом за счет съедения средств в течение многих лет амортизацией. То есть даже те деньги, которые компания зарабатывала, она не реинвестировала, а «проедала»; сейчас начинаем инвестировать», - пояснил Кравцов.



Источник: Громадське

