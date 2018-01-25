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Сегодня, 19:11
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Минздрав готовит приказ о новой аптечке для автомобиля

Минздрав сообщил о подготовке приказа, который будет регламентировать состав автомобильной аптечки. Укомплектация такой аптечки обойдётся для владельца авто примерно в 600 гривень. В аптечке не будет никаких лекарственных препаратов, а только средства, необходимые в экстренных случаях при ДТП.

В новую аптечку должно входить:

- 2 пары перчаток для медпроцедур высокого риска;

- средства для защиты глаз;

- средства для остановки кровотечения (включая жгут);

- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

- марлевые салфетки разных размеров;

- пластыри разных размеров;

- термоодеяло;

- клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;

- атравматические ножницы, при помощи которых можно разрезать одежду на потерпевшем;

- большой платок (или пелёнка), которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;

- жилет со светоотражающими элементами;

- четкая и понятная инструкция по применению всех этих средств.

Подобными аптечками укомплектованы все транспортные средства в европейских странах. Они соответствуют европейским стандартам и должны находиться в автомобилях, автобусах и в отсеках мотоциклов.


Источник: Укринформ.

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