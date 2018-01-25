Минздрав готовит приказ о новой аптечке для автомобиля

Минздрав сообщил о подготовке приказа, который будет регламентировать состав автомобильной аптечки. Укомплектация такой аптечки обойдётся для владельца авто примерно в 600 гривень. В аптечке не будет никаких лекарственных препаратов, а только средства, необходимые в экстренных случаях при ДТП.
В новую аптечку должно входить:
- 2 пары перчаток для медпроцедур высокого риска;
- средства для защиты глаз;
- средства для остановки кровотечения (включая жгут);
- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
- марлевые салфетки разных размеров;
- пластыри разных размеров;
- термоодеяло;
- клапан с плёнкой для проведения искусственного дыхания;
- атравматические ножницы, при помощи которых можно разрезать одежду на потерпевшем;
- большой платок (или пелёнка), которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;
- жилет со светоотражающими элементами;
- четкая и понятная инструкция по применению всех этих средств.
Подобными аптечками укомплектованы все транспортные средства в европейских странах. Они соответствуют европейским стандартам и должны находиться в автомобилях, автобусах и в отсеках мотоциклов.
Источник: Укринформ.