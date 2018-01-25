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Сегодня, 16:56
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Оккупированый Донбасс продолжают отрезать от Украины

В Луганске запретили приносить на работу в административные органы мобильные телефоны с сим-картами украинских операторов Vodafone, Киевстар и Интертелеком.


Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собственные источники в Луганске.

Это же подтверждают пользователи сети в закрытых группах. При этом сепаратистские источники пугают всех, что данные операторы прослушивают всех. Всех бюджетников Луганска, сообщает источник, перевели на местный мобильный оператор Феникс, созданный на основе "отжатого Киевстар, и требуют отчислять ежемесяцно 5% от месячной зарплат ы на развитие этого оператора.

Как известно, раньше бюджетника запретили выезд с территории Донецкой и Луганской областей, хотя управитель оккупированной части Донецкой области Захарченко затем уверял всех, что это касается только руководителей.

Впрочем, в Горловке (Донецкая область) , сразу же нашли выход в обход запрета мобильной связи: сориентировавшиеся в ситуации дельцы предлагают людям поехать в места, где мобильная связь МТС (Vodafone) принимает и можно быстренько сделать звонок на неоккупированную территорию, - за какие-то деньги.





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