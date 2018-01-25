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Сегодня, 16:02
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В Давосе попытались спровоцировать украинского президента

Принизить бороьбу против российского агрессора, превратив её в якобы борьбу против собственного народа и сделать это как можно громче и скандальнее - так попытались "выступить" в Давосе российские пропагандисты.

На экономическом форуме в Давосе произошел инцидент при участии президента Украины Петра Порошенко и российских провокаторов.

Как стало известно, сотрудники одного из росСМИ попытались совершить провокацию в отношении украинского президента, передает politeka.net.

В частности, неизвестная журналистка с микрофоном без опознавательных знаков выкрикнула Порошенко вопрос: “Зачем вы приняли закон о войне?!”.

Президент отреагировал на украинскую национальную одежду журналистки и посоветовал “снять вышиванку”. Кроме того Порошенко подчеркнул, что ответит на поставленный вопрос только после того, как он будет задан на украинском языке.

В свою очередь журналистка заявила, что Порошенко “прекрасно понимает русский язык”.

“Я понимаю и английский, и другой. Но на вопрос отвечаю на украинском”, – подчеркнул президент.

На этом диалог закончился, поскольку журналистку вывели из зала охранники. Как стало известно, она может быть лишена аккредитации за свой поступок.

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