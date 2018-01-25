Одиозный Жириновский чуть не захлебнулся собственной ненавистью

Россиян ежедневно накачивают ненавистью против Украины. Особенно преуспевает в этом известный всем Владимир Жириновский. В одной из телепрограмм он аж захлёбывался от ненависти к Украине, при этом умудряясь её обвинять в том, что Россия захватывает украинские территории.

Одиозный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский выступил с угрозами в адрес Украины, пообещав бомбить украинские города.

Громкое заявление он сделал в ходе программы "60 минут", передает obozrevatel.com.

Он добавил, что Россия не будет воевать с США.

"Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы", - заявил Жириновский.

"Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся", - добавил он.