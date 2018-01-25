Умерла певица, которую когда-то слушали все

Умерла Людмила Сенчина - певица, которая запомнилась хрустальным голосом миллионам слушателей. Сегодня она скончалась в Санкт-Петербурге от тяжёлой болезни.

Людмила Сенчина настолько для всех связана с Россией, что многие даже и не помнят о том, что она родилась в Николаевской области, в небольшом селе, и настоящая её фамилия была без буквы "а" - Людмила Сенчин.

Она уехала учиться тогда ещё в Ленинград и больше уже домой не вернулась - не слишком сильный, но прозрачно-чистый голос привлекал многих, и певица достаточно скоро стала бешено популярной, особенно когда исполнила песню "Золушка" ("Хоть повертье, хоть провертье...") и романс в фильме "Дни Турбиных".

К сожалению, события последних лет и постоянная близость к властям во все времена не дала возможности певице понять, что происходит, и она оказалась среди тех российских деятелей искусства, кто подписал письмо в поддержку Путина по аннексии Крыма.

Но она, настрадавшись, ушла - теперь её судят высшие силы. А мы будем помнить красавицу с прекрасными серебряными волосами, романтичным взором и чистым голосом, которая пела в то время, когда ещё не было войны и одобрения подлости.