Элтон Джон покидает сцену

Сэр Элтон Джон - британский культовый музыкант собирается покинуть сцену. Да уже, может, и время: его карьера насчитывает более пятидесяти лет.



Как сообщает The Mirror, передает УНИАН, по сообщениям источников, музыкант ближайшее время намерен сделать заявление по этому поводу. Отмечается, что певец жалуется на плохое здоровье. Как известно, в прошлом году он провел две ночи в реанимации и 12 дней в больнице, борясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией, с которой столкнулся во время тура по Южной Америке. На протяжении своей 50-летней карьеры певец продал более 250 млн. пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Он также занимает сорок девятое место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов. Королева наградила его званием рыцаря, поэтому певец имеет право на обращение «сэр».







