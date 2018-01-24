Курс валют

» » Элтон Джон покидает сцену

Новости

Все новости
Шоу бизнес
Сегодня, 21:03
31
Версия для печати

Элтон Джон покидает сцену

Сэр Элтон Джон - британский культовый музыкант собирается покинуть сцену. Да уже, может, и время: его карьера насчитывает более пятидесяти лет.

Как сообщает The Mirror, передает УНИАН, по сообщениям источников, музыкант ближайшее время намерен сделать заявление по этому поводу. Отмечается, что певец жалуется на плохое здоровье. Как известно, в прошлом году он провел две ночи в реанимации и 12 дней в больнице, борясь с «вредной и необычной» бактериальной инфекцией, с которой столкнулся во время тура по Южной Америке. На протяжении своей 50-летней карьеры певец продал более 250 млн. пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Он также занимает сорок девятое место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов. Королева наградила его званием рыцаря, поэтому певец имеет право на обращение «сэр».



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Что мешает Украине развиваться и процветать?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт