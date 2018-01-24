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Сегодня, 19:11
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Котам станет чуть легче жить в третьем по счёту городе Украины

Несмотря на то, что Украина заняла второе место в рейтинге, касающемся любви к котикам, подлинное отношение к хвостатым любимцам не просто далеко от идеального, а вопиюще безответственно, впрочем, это касается всех животных - собак, птиц, диких животных. Закрыть перед котом, трясущимся от холода при пятнадцатиградусном морозе, дверь подъезда, а дома гладить мурлыкающую собственную кошку - нечего делать. Ударить беременную кошку по животу или закопать (утопить) только что родившихся котят - без проблем! При этом рассказывать, как на самом деле, любят животных - это в нашем духе.

Но что-то начинает меняться.

Уже третий город в Украине объявляет котов частью городской экосистемы.

Городской глава Ривного Владимир Хомко заявил, что руководством города готовится проект решения о признании котов частью экосистемы.

Заявление мэра прозвучало после того, как петиция с требованием признать котов частью экосистемы Ривного набрала необходимое количество голосов, сообщает Укринформ, передает Новое время.

"Наследуя гуманную практику Варшавы..., Львова, а теперь уже и Киева, необходимо дать возможность котам свободно жить и передвигаться в подвалах, на чердаках и в других местах их постоянного пребывания, поскольку, во-первых, из-за отсутствия приютов, это их единственный дом, и, во-вторых, они выполняют важную функцию - уничтожают грызунов, являющихся распространителями многих инфекций", - говорится в петиции.

Как известно, в феврале 2017 года комиссия Киевсовета проголосовала за петицию о признании котов частью экосистемы города.


Фото: InfoKava

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