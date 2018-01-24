Amazon открыл первый супермаркет без касс и кассиров

Пока в одной части света идут войны и улучшение жизни людей декларируется, в основном, на бумаге, в другой - создаются шедевры для потребителей.
Два дня назад, после более чем года закрытого тестирования, Amazon открыл свой первый офлайн-магазин. Накануне открытия владельцы провели экскурсию для журналистов крупных изданий.
Супермаркет Amazon Go отличается отсутствием касс и продавцов: их заменяют камеры и система искусственного интеллекта, подсчитывающая покупки и автоматически списывающая деньги с банковской карты клиента.
Чтобы попасть в магазин, нужно сначала пройти через цепочку турникетов со сканерами QR-кодов: показав им код из приложения Amazon, покупатель «входит» в систему и начинает сессию покупок.
Пройдя через турникеты, покупатель попадает в торговый зал площадью более 160 квадратных метров. Там ему доступны несколько шкафов с готовой продукцией, а также ряды продуктов и напитков ежедневного потребления в формате магазина «под рукой».
Ещё одна категория товаров, продающаяся в Amazon Go — это «продуктовые наборы» от Amazon. В них достаточно ингредиентов, чтобы приготовить указанное на коробке блюдо в порции для двух человек.
Когда клиент кладёт какой-либо товар в сумку, его действие фиксирует одна из многочисленных камер под потолком магазина.
Система автоматически добавляет товар в список покупок, которым можно управлять через приложение на смартфоне. На выходе искусственный интеллект автоматически подсчитывает чек и списывает итоговую сумму с банковской карты, привязанной к учётной записи Amazon.
Из-за того, что на одну точку под разными углами смотрят сразу несколько камер, украсть что-либо почти невозможно. Система спишет деньги с клиента, даже если он аккуратно завернёт товар в пакет или ткань и попытается вынести из магазина.
Несмотря на полную автоматизацию процесса, люди в магазине всё же работают: консультанты, которые также расставляют товары по полкам, повара отдела готовой продукции и сотрудник алкогольного отдела, который проверяет документы и упаковывает бутылки в непрозрачные пакеты.
По мнению журналиста TechCrunch, воспользовавшегося магазином до его официального открытия, используемые в Amazon Go технологии не слишком оправдывают удобство супермаркета «под рукой».
Мне кажется, заменить кассира или кассу самообслуживания сотней камер, которые не моргая записывают каждое маленькое движение — это немного перебор. В чём удобство? В 20 или 30 секундах? - отметил журналист.
Корреспондент The New York Times отметил, что первое время поход в такой магазин оставляет ощущение того, что покупатель как будто бы крадёт продукты. Это происходит в том числе из-за того, что уведомление о покупке приходит только спустя несколько минут после выхода через турникеты.
Цены в Amazon Go более соответствуют уровню полноценных супермаркетов, чем уровню магазина «под рукой».
Прототип автоматизированного супермаркета Amazon представила в декабре 2016 года. Тогда же магазин стал доступен сотрудникам компании, которые должны были тестировать механизмы до весны 2017 года.
В марте 2017 года стало известно о переносе официального открытия Amazon Go из-за проблем с его системой. По информации The Wall Street Journal, искусственный интеллект начинал некорректно работать в случаях, когда в магазине одновременно находились более 20 человек.
Источник: Тjournal.ru