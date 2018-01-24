Amazon открыл первый супермаркет без касс и кассиров

Пока в одной части света идут войны и улучшение жизни людей декларируется, в основном, на бумаге, в другой - создаются шедевры для потребителей.

Два дня назад, после более чем года закрытого тестирования, Amazon открыл свой первый офлайн-магазин. Накануне открытия владельцы провели экскурсию для журналистов крупных изданий.

Супермаркет Amazon Go отличается отсутствием касс и продавцов: их заменяют камеры и система искусственного интеллекта, подсчитывающая покупки и автоматически списывающая деньги с банковской карты клиента.

Чтобы попасть в магазин, нужно сначала пройти через цепочку турникетов со сканерами QR-кодов: показав им код из приложения Amazon, покупатель «входит» в систему и начинает сессию покупок.

Пройдя через турникеты, покупатель попадает в торговый зал площадью более 160 квадратных метров. Там ему доступны несколько шкафов с готовой продукцией, а также ряды продуктов и напитков ежедневного потребления в формате магазина «под рукой».

Ещё одна категория товаров, продающаяся в Amazon Go — это «продуктовые наборы» от Amazon. В них достаточно ингредиентов, чтобы приготовить указанное на коробке блюдо в порции для двух человек.

Когда клиент кладёт какой-либо товар в сумку, его действие фиксирует одна из многочисленных камер под потолком магазина.

Система автоматически добавляет товар в список покупок, которым можно управлять через приложение на смартфоне. На выходе искусственный интеллект автоматически подсчитывает чек и списывает итоговую сумму с банковской карты, привязанной к учётной записи Amazon.

Из-за того, что на одну точку под разными углами смотрят сразу несколько камер, украсть что-либо почти невозможно. Система спишет деньги с клиента, даже если он аккуратно завернёт товар в пакет или ткань и попытается вынести из магазина.

Несмотря на полную автоматизацию процесса, люди в магазине всё же работают: консультанты, которые также расставляют товары по полкам, повара отдела готовой продукции и сотрудник алкогольного отдела, который проверяет документы и упаковывает бутылки в непрозрачные пакеты.

По мнению журналиста TechCrunch, воспользовавшегося магазином до его официального открытия, используемые в Amazon Go технологии не слишком оправдывают удобство супермаркета «под рукой».

Мне кажется, заменить кассира или кассу самообслуживания сотней камер, которые не моргая записывают каждое маленькое движение — это немного перебор. В чём удобство? В 20 или 30 секундах? - отметил журналист.

Корреспондент The New York Times отметил, что первое время поход в такой магазин оставляет ощущение того, что покупатель как будто бы крадёт продукты. Это происходит в том числе из-за того, что уведомление о покупке приходит только спустя несколько минут после выхода через турникеты.

Цены в Amazon Go более соответствуют уровню полноценных супермаркетов, чем уровню магазина «под рукой».

Прототип автоматизированного супермаркета Amazon представила в декабре 2016 года. Тогда же магазин стал доступен сотрудникам компании, которые должны были тестировать механизмы до весны 2017 года.

В марте 2017 года стало известно о переносе официального открытия Amazon Go из-за проблем с его системой. По информации The Wall Street Journal, искусственный интеллект начинал некорректно работать в случаях, когда в магазине одновременно находились более 20 человек.

Источник: Тjournal.ru