Руслан Рыгованов: "Информационная война не менее страшна, чем реальная"

Политолог Руслан Рыгованов, давший интервью на одном из телеканалов, упомянул о том, что Россия воспринимает Украину на уровне 2014 года. InfoKava попросила прокомментировать это высказывание.

- Это не просто информация, - ответил Руслан Рыгованов, - это один из ключевых показателей понимания ситуации вокруг Украины по принципу действие-контрдействие, и той шизофрении, когда безумные решения российских элит поддерживаются их гражданами. Аналитика России - это факты, но интерпретированные и сублимированные в фигуру вечного президента. Россия - это ТВ-страна, которая зависит не от анализа событий, а от картинок на экране. Политика ее - своего рода Уроборос, когда бред, идущий с экранов, ложится в основу аналитики, а полученная аналитика - в основу политики и стратегии.

То есть, всё происходит так: придумаем «страшилку», озвучим её на ТВ, поверим в неё, найдем доказательства, и в усиленном варианте запустим в обратную сторону. В итоге сами себя запугали так, что разобраться, где правда, а где ложь, они не в состоянии. Но страшно другое, свой бредовый страх, Россия выплескивает не только внутрь, но и во вне.

Для понимания, решим ли мы проблему освобождения Донбасса, только в правовом поле? Нет, конечно. Давайте посмотрим, как Россия действовала в инфополе (и не только) начиная с 2013 года. Но вначале отвлечемся на науку.

В 60-х годах прошлого века в Йельском университете психологом Стэнли Милгрэмом был проведен ряд экспериментов. Суть заключалась в использовании тока против человека, неправильно отвечающего на вопросы.

Участникам эксперимента разрешали увеличивать силу тока против тех, кто отвечал неправильно. Ряд участников, пользуясь «правом», поднимал ток до критической точки напряжения, оговоренной «руководством». Все это проводилось под «поощрение» ассистента профессора, представляющего власть в лаборатории. Исследование доказало, по словам Милгрэма, что «взрослые люди демонстрируют полнейшую готовность идти на что угодно, подчиняясь тем, кто обладает властью».

Грегори Стэнтон (Genocide Watch) выделил стадии, после которых «приличные люди» способны убивать.





Первая стадия: определить «ненужную» группу как чужую и заявить об исходящей угрозе (2013-2014: «бендеровцы» «каратели», «мальчик в трусиках», «корова с жалостливыми глазами», «снегири» и т.д.)





Вторая стадия: дискриминация и выпячивание собственной значимости (2014-по нынешнее время: «фашисты» - «русский мир»; «обстрел городов» - «гуманитарная защита», «кастрюлеголовые» - «защитники» и т.д.).





Третья стадия - это непосредственно подготовка, организация и составление списков инакомыслящих («расстрельные списки Безлера-Стрелкова», «списки предпринимателей», списки оранжевых, «списки добробатов»).





И наконец Четвертая, завершающая стадия: непосредственно акт уничтожения ИНОГО.





Мы видим, что Россия не остановила свой ТВ-концентрированный шабаш в части промывания мозгов жителям Восточной Украины, при этом наращивая объемы лжи и псевдофактов. Т.е. Первая, Вторая и Третья стадия не прекращаются, что неизбежно приводят к военным столкновениям и жертвам.

Никакими мирными переговорами, законами, и увы, даже миротворцами, невозможно решить проблему сегодня. Началом решения проблемы может быть только изменение системы информации и построение коммуникаций.

Готова ли Украина действовать стратегически? Не уверен. Сегодня нет единой системы трансляции ценностей. Власть в большей степени на пропаганду отвечает не менее глупой пропагандой. Помните слова погибшего Павла Шеремета : "Нас призывают "жити по-новому", а работают до сих пор по-старому. Вот в чем основная претензия. О контрпропаганде говорят… Невозможно победить российскую ложь, российскую пропаганду другой ложью. Ее можно победить только правдой и информационной открытостью. Есть много проблем в информационной сфере, но они же так не решаются – с наскока, за ночь, с напором, ломая через колено депутатов, игнорируя журналистов. Так делать нельзя! Остался очень нехороший привкус от того, что все мы увидели" («Гордон», 3 декабря, 2014 г.).

Информационный путь к сохранению власти нашими элитами практически не отличается от действий эли» соседней «Темной империи». В его основу положены те же принципы формирования ИНОГО, только у нас много ИНЫХ, и это нас спасает, от вертикально-интегрированной шизофрении. Провалы информационной политики, происходят не только по технологическим причинам, они в большей степени популистско-идеологические. Российским пропагандистам не приходится напрягаться, выискивая информационных блох.

Например, наши политики и СМИ прожужжали все уши, о «джевелинах». Да, это хорошее политическое решение, но решит ли оно исход войны? Любой здравомыслящий человек понимает, что 35 установок - это не более чем жест доброй воли, но мы так раскачали волну, что РосТВ теперь вбивает в голову жителям ОРДЛО мысль о «вооруженных джевелинами подготовленных США фашистах, которые будут убивать мирных граждан». И это идет круглосуточно по всем каналам, замещая здравый смысл, и граждане Украины за «серой зоной» уже задумываются, а вдруг... И опять по описанному Стэнтоном алгоритму.

Вы спросите, а при чем здесь Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"? А при том, что мы очередной раз для себя создали головную боль, не решив имеющихся проблем. Основные постулаты и особенности, с точки зрения прав, обязанностей, и вообще юриспруденции мы рассмотрим следующий раз, когда будет напечатан полный текст, принятого и подписанного Президентом Украины Закона, а сегодня давайте посмотрим, на волну, которая заняла инфромпростанство. Ведь, увы, мы не читаем Законы, но с удовольствием слушаем, что нам о них рассказывают.

Принятие Закона, вызвало не абы какую «обеспокоенность» целого Совбеза России, который интерпретировал его, как «разрыв Минских соглашений». Честно говоря, непонятно, где там разрыв Минских соглашений, и какое отношение к этому имеет Россия, которая кричит, что она не подписант Минских соглашений, но, как говорится, это ее, проблемы. А наши проблемы - это то, что сегодня пропагандистская машина РосТВ включилась на полную мощность. Война, отмена мирных соглашений, каратели будут наступать, будут проводить чистки, словом, весь спектр отыгранных и раскрученных «брендов» ложатся на подготовленную в течение четырех лет почву. И снова «шиза» косит ряды, и снова «защитники мира» едут на Донбасс спасать от фашистов, а по итогу - убивать наших людей. А что наши СМИ? А наши СМИ, как всегда... на разных хозяев, в том числе и на оккупанта. В итоге, чем дальше тем больше мы теряем Восток Украины.

И опять мы сталкиваемся с проблемой псевдоэлит, но это уже другая история.





Руслан Рыгованов, политолог, Киев, InfoKava