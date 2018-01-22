Сегодня - день соборности Украины

Сегодня - День соборности Украины. Отмечается День соборности с 22 января 1999 года - именно тогда президентом Кучмой был подписан соответствующий указ - дата объединения Западноукраинской республики и Украинской республики в 1919 году. К моменту независимости Украины не праздновалась и не признавалась, так как участники подписания этого документа были противниками Советской власти.

Но история - такое дело, что сама хранит свои достижения, и они могут напомнить о себе через десятилетия. Именно так произошло с соборной идеей непростых времен революционного противостояния: после признания Украины независимым государством вспомнили и эту дату.

В нынешние времена дата Злуки (само слово уже слово означает соединение) приобрела новое важное содержания. Общество должно вспомнить, что для всех нас существуют ценности, которые должны быть выше политических амбиций, нужно уметь пересиливать свою заносчивость, суметь протянуть руку тому, кто мыслит иначе - если это идет на пользу государству и обществу.

Сегодняшняя дата имеет символическое назначение и означает, что мы стремимся к территориальному единству, толерантному, то есть, терпимому, отношению друг к другу, все мы хотим укрепления украинской государственности, где бы мы ни жили - на западе или на востоке Украины. Это наша единственная идея - для всех, кто сегодня является гражданином Украины. А иногда нужно найти в себе силы, чтобы признать это.

Ежегодно 22 января мы отмечаем в своей истории знаменательную историческую дату - объединение УНР и ЗУНР. Это событие получило в истории название соборности Украины или Злуки (Воссоединения) всех украинских земель в единое государство. В то время, в начале 1919 года, разорванная между агрессивными государствами - Польшей, Румынией, большевистской Россией и Венгрией - Украина нуждалась в территориальном единстве. Акт Злуки, который состоялся 22 января 1919 года, родился не одним днем, этому предшествовали переговоры. В начале декабря в Фастове (Киевская область) был подписан предварительный договор об объединении УНР и ЗУНР на партнерских условиях. 22 января состоялся сам акт воссоединения. На Софиевской площади, возле памятника Богдану Хмельницкому и был провозглашен этот акт и подписан документ.

Это был так называемый Универсал, который был подписан представителями двух делегаций УНР и ЗУНР. При обмене этими грамотами присутствовали члены правительства - и Винниченко, и Петлюра, и Макаренко, и Швец, которые были представителями Директории. Всего делегация от УНР, Директории насчитывала 60 человек. Галицкая делегация тоже присутствовала. Были на площади несколько тысяч киевлян, здесь же было и войско, даже были представители иностранных государств.

Но объединение украинских земель осталось только на бумаге. Ни о каком объединении, учитывая условия того времени, не могло быть и речи. Приблизительно через неделю Трудовой Конгресс, который был законодательным органом УНР, таки утвердил этот универсал, а Петлюра, вместе со своим директоратом вынужден был под натиском Красной Армии отступать и очутился в Каменец-Подольском. Ну а в тех условиях, в которые уже весне 1919 году попала Украина, когда с севера надвигалась Красная Армия, с юга наступали белогвардейские войска Деникина, а с запада с поляками наступал Петлюра, очень трудно было сохранить какую-то не только территориальное, но и политическое единство. Поэтому это объединение имело политико-идеологический характер. Не были исполнены правовые условия, но о них речь почти и не шла. Оно не было ратифицировано. Следующие шаги, уже в правовом поле, предусматривались, но не состоялись.

Советская историография в течение многих десятилетий не упоминала об акте Воссоединения и о соборности, а Директория всегда упоминалась только в отрицательном или ироническом плане (Остап "Вишня" "Самостоятельная дыра": "В вагоне Директория, под вагоном - территория..."). Так же негативно упоминалось о Винниченко, о Петлюре - как о насильнике и бандите-националисте, хотя он был очень умеренным в этих вопросах.

22 января - это очень близко от другой даты. Это не только дата Воссоединения, но и дата Переяславской Рады. Такое историческое совпадение. Но дальнейшее "воссоединение", уже при советском государстве, было насильственным - достаточно вспомнить так называемое присоединение западноукраинских земель в 1939 году.

Соединение - это тесное, духовное единение. И, прежде, чем говорить об объединении, надо сделать шаг к соборности в своей душе, шаг соединения в своем сердце. Чтобы каждый понял: если ты не можешь сделать шаг навстречу человеку, который не очень понимает тебя, то тогда никакого соединения не будет. У нас разные ментальности, разные культуры - лемкив, бойкив, тех, кто живет на месте бывшего Дикого Поля - между нами действительно есть большая разница. Но мы по духу едины, мы - украинцы.

Мы все должны усвоить урок мудрости, чтобы с пользой возвратить свои силы Украине, использовать наши умения и мечты для того, чтобы государство наше была сильным и демократично развитым. Сегодня идет закладка фундамента для тех, кто придет позже. Поэтому, надо нам, а прежде всего, политическим деятелям высшего эшелона власти, сделать так, чтобы не проклинали нас будущие поколения, а считали такими, что сумели оставить в наследство политкорректность и ответственность, партнерство и государственность - все, с чего начинается и чем отличается жизнь каждой страны.



С днем ​​соборности вас, с днем ​​Злуки (Воссоединения) в душах и сердцах, уважаемые сограждане. Поищите в сердце своем отзвук древней гордости за свою страну, вспомните о том, что все мы - патриоты своего государства, ведь мы будем живы только тогда, когда будем едины, если будем - вместе.





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