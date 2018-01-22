Родом из Украины: Юрий Левитанский, поэт

Вчера был день рождения у человека, который как поэт известен всему миру, но почему-то незаслуженно забыт в Украине, где родился. Может быть, потому, что уехал оттуда ещё юношей - почти вся жизнь его пришлась на советское время. Тогда все стремились в самую главную столицу - там можно было достичь больше, чем в провинции. Мы благодарны киноведу Вимктории Винтер, которая напомнила о замечательном поэте своим эссе на нашем сайте.





Юрий Левитанский - поэт и переводчик. Родился 21 января 1922 года в украинском городке Козелец Черниговской области.

Вскоре после рождения Юрия семья переехала в Киев, а затем в Сталино (ныне Донецк). Окончив школу в 1938 г. в Сталино, Юрий Левитанский едет в Москву, где в 1939 г. поступает в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). Когда началась Великая Отечественная война, Левитанский ушел воевать. Как военный корреспондент печатался во фронтовых газетах. Был многими наградами за фронтовые заслуги.

В 1955–1957 годах Левитанский учится на Высших литературных курсах при Литинституте им. М. Горького. В 1963 г. поэт публикует сборник стихов "Земное небо", сделавший его известным.

В одном интервью Левитанский признавался: "Я нетипичная фигура. Я давно все зачеркнул. Войну и эту тему для себя лично. Я люблю Европу, Вену, Прагу... Когда в Прагу вошли в 1968-м советские танки, я просто плакал..."

Левитанский был человеком смелым, сильным и справедливым. В 1995 году он получил Государственную премию, на вручении которой не побоялся обратиться к президенту России и призвать его прекратить войну на территории Чечни.

Юрий Левитанский скончался 25 января 1996 г. в Москве.

***

Ну что с того, что я там был.

Я был давно. Я все забыл.

Не помню дней. Не помню дат.

Ни тех форсированных рек.

(Я неопознанный солдат.

Я рядовой. Я имярек.

Я меткой пули недолет.

Я лед кровавый в январе.

Я прочно впаян в этот лед —

я в нем, как мушка в янтаре.)

Но что с того, что я там был.

Я все избыл. Я все забыл.

Не помню дат. Не помню дней.

Названий вспомнить не могу.

(Я топот загнанных коней.

Я хриплый окрик на бегу.

Я миг непрожитого дня.

Я бой на дальнем рубеже.

Я пламя Вечного огня

и пламя гильзы в блиндаже.)

Но что с того, что я там был,

в том грозном быть или не быть.

Я это все почти забыл.

Я это все хочу забыть.

Я не участвую в войне —

она участвует во мне.

И отблеск Вечного огня

дрожит на скулах у меня.

(Уже меня не исключить

из этих лет, из той войны.

Уже меня не излечить

от той зимы, от тех снегов.

И с той землей, и с той зимой

уже меня не разлучить,

до тех снегов, где вам уже

моих следов не различить.)

Но что с того, что я там был!..

***

Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку -

каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе

слово для любви и для молитвы.

Шпагу для дуэли, меч для битвы

каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе.

Щит и латы, посох и заплаты,

меру окончательной расплаты

каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.

Выбираю тоже - как умею.

Ни к кому претензий не имею.

Каждый выбирает для себя.

* * *

Светлый праздник бездомности,

тихий свет без огня.

Ощущенье бездонности

августовского дня.

Ощущенье бессменности

пребыванья в тиши

и почти что бессмертности

своей грешной души.

Вот и кончено полностью,

вот и кончено с ней,

с этой маленькой повестью

наших судеб и дней,

наших дней, перемеченных

торопливой судьбой,

наших двух переменчивых,

наших судеб с тобой.

Полдень пахнет кружением

дальних рощ и лесов.

Пахнет вечным движением

привокзальных часов.

Ощущенье беспечности,

как скольженье на льду.

Запах ветра и вечности

от скамеек в саду.

От рассвета до полночи

тишина и покой.

Никакой будто горечи

и беды никакой.

Только полночь опустится,

как догадка о том,

что уже не отпустится

ни сейчас, ни потом,

что со счета не сбросится

ни потом, ни сейчас

и что с нас еще спросится,

еще спросится с нас.

1976

***

Кто-нибудь утром проснется и ахнет,

и удивится - как близко черемухой пахнет,

пахнет влюбленностью, пахнет любовным признаньем,

жизнь впереди - как еще нераскрытая книга.

Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет,

и удивится - как быстро черемуха чахнет,

сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет,

пахнет снегами, морозом, зимой, холодами.

Кто-нибудь утром совсем не проснется,

кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется

и задохнется - как пахнет бинтами и йодом,

и стеарином, и свежей доскою сосновой.

В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом,

и стеарином, и свежей доскою сосновой,

пахнет снегами, морозом, зимой, холодами

и - ничего не поделать - черемухой пахнет.

Пахнет черемухой в утреннем воздух раннем.

Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признаньем.

Что бы там ни было с нами, но снова и снова

пахнет черемухой - и ничего не поделать!





К написанному можно добавить, что сердце поэта не выдержало в момент, когда обсуждалась проблема войны в Чечне. Фронтовик, он понимал, что такое война. Очень хочется думать, что его имя никогда бы не появилось в списке "деятелей искусств", поддержавших аннексию Крыма и войну в Донбассе против Украины. Очень хочется надеяться...

А это стихотворение знают даже те, кто никогда не слышал имени замечательного поэта Юрия Левитанского, родом из Украины. Оно написано было давно, когда впереди ещё было много мирных лет, и не разделяло нас ничто. Мы даже не будем писать, откуда эти стихи - сами поймёте...





Диалог у новогодней елки.



- Что происходит на свете?

- А просто зима.

- Просто зима, полагаете вы?

- Полагаю.

Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю

В ваши уснувшие ранней порою дома.

- Что же за всем этим будет?

- А будет январь.

- Будет январь, вы считаете?

- Да, я считаю.

Я ведь давно эту белую книгу читаю,

Этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

- Чем же все это окончится?

- Будет апрель.

- Будет апрель, вы уверены?

- Да, я уверен.

Я уже слышал, и слух этот мною проверен,

Будто бы в роще сегодня звенела свирель.

- Что же из этого следует?

- Следует жить!

Шить сарафаны и легкие платья из ситца.

- Вы полагаете, все это будет носиться?

- Я полагаю, что все это следует шить!

Следует шить, ибо, сколько вьюге ни кружить,

Недолговечны ее кабала и опала.

Так разрешите же в честь новогоднего бала

Руку на танец, сударыня, вам предложить.

Месяц - серебряный шар со свечою внутри,

И карнавальные маски - по кругу, по кругу.

Вальс начинается.

Дайте ж, сударыня, руку,

И - раз-два-три, раз-два-три,

раз-два-три, раз-два-три!