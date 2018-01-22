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Сегодня, 11:22
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Браконьер зарезал козлёнка прямо на территории заповедника

Зверство браконьеров доходит до предела. Уже не идет речь не только о выполнении законов, но и об обычной человечности.
Вчера, 21 января, на Волыни во время рейда группа оперативного реагирования ГП «Киверцовское ЛГ» в Киверцевском лесничестве возле села Бодячев на въезде в лес увидела подозрительный автомобиль и начала за ним следить. Впоследствии машина остановилась, из нее вышел водитель с собакой. Было заметно, что он суетится и пытается поскорее спрятать ружье и собаку в машину.
Мужчину задержали. В метрах 20 от автомобиля заметили мешок. Когда мужчину заставили открыть мешок, то лесники увидели убитую козочку с перерезанным горлом. В результате осмотра территории обнаружили также следы собаки. По следам, которые были на снегу, в метрах 400 от места остановки автомобиля в лесу обнаружили место, где, очевидно, и было добыто животное Все это произошло на на территории природно-заповедного фонда.

Это не первый и, к сожалению, не последний случай: кроме "обычных" браконьеров в заповедниках занимаются истреблением животных, часто и занесённых в Красную книгу, и высокопоставленные охотники.

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