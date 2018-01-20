На Львовщине главную ёлку для одного из городов срубили на детской могилке

Новогодние праздники не обошлись без скандалов и даже кощунства.

На Львовщине в городе Комарно (Городищинский район) главную ёлку, которая была установлена на городской площади, срубили... на детской могиле на кладбище села Клицко. Могила давняя, ёлка большая, а у властей нет денег на прибретение новогоднего дерева. Вот и решили найти простейший выход, тем более, что ёлку, вроде бы, подарили.

Что ж, будем думать, что такой "подарок" был сделан от чистого сердца.

Впрочем, это не первый подобный случай: подобное произошло несколько лет в селе Козелец на Черкасщине. Там так же срубили елку именно на детской могиле и установили на площади.

Источник: Depo Львов