Днепр снова стал городом-миллионником

Городов с миллионным населением в Украине не очень много. Несколько лет назад среди них были Днепр и Донецк, но Донецк утратил не только это звание, а вообще всё, а Днепр, потерявший звание миллионника ещё в 2011 году, наоборот, поднялся в количестве населения.

Как сообщило Главное управление статистики в Днепропетровской области, на 1 декабря 2017 численность населения Днепра составляет миллион 3,3 тысячи человек. По данным управления статистики, на начало прошлого года население составляло чуть меньше 979 000.

По обнародованным данным, таким образом прирост населения составил почти 2,5% (не более 24 тысяч человек).

2011 Днепр официально перестал быть городом с населением более миллиона. Численность жителей города, по оценке Главного управления статистики в области, осенью того года составила 999 000 300 человек. Уменьшение населения произошло за счет естественного сокращения и миграции. Треть выбывших из города выехала в другие области Украины, около 2 процентов – в страны «дальнего зарубежья».

2012 года, на основе исследований, проведенных ООН, Днепр вошел в список городов-лидеров по сокращению населения в мире. Исследователи считали, что за 35 лет – с 1990 года по 2025 год – город потеряет более 16% своего населения.

Население Днепра после стремительного роста впервые превысило отметку в миллион человек в 1976 году, однако затем его рост значительно замедлился и после достижения исторического максимума в миллион 189,9 тысяч человек в 1992 году начало сокращаться.





Источник: Politeka