Громкое задержание в центре Одессы - есть погибшие и раненые (фото, відео)

Очевидцы рассказали, что погиб 60-летний житель дома №48. «У него давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», — рассказал сосед. Полиция поставила у стены и обыскала еще нескольких человек.

Возле школы №122 на Новосельского, 48 около 16 часов началось задержание вооруженного преступника. Очевидцы сообщили о стрельбе и раненых сотрудниках полиции. Один человек погиб.

В Одессе - громкое задержание с перестрелкой и погибшими. И всё это практически в центре города. Подробный репортаж опубликовал местный сайт Думская .

Соседи рассказали, что убитого мужчину звали Валентином. «Он лет пять прятался, потом почему-то сорвался», — говорят они. Мужчина ранил из пистолета прохожего (по другим данным, полицейского), подбежал к нему и выстрелил еще раз. Потом вернулся к входу во двор, начал открывать калитку. В этот момент его застрелили полицейские.

По информации Национальной полиции, ранены трое полицейских — участковый и два оперативника Приморского отдела. Они пришли к дому, где, по их данным, скрывался преступник, разыскиваемый за правонарушение, предусмотренное частью 4 ст. 296 УК Украины. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и был застрелен на месте правоохранителями, которые были вызваны на подмогу.

Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По информации «Думской», убитый преступник, ранивший полицейских, - известный одесский деятель пророссийского толка Валентин Дорошенко.

Он называл себя членом «партии Сталина», в 2010-м баллотировался в мэры и даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков возле здания облУВД на Еврейской осенью 2013 года. Речь идет о попытке отбить у правоохранителей задержанного лидера партии «Родина» Игоря Маркова.

Позднее появились подробности.

Произошло вот что. Узнав, что Дорошенко снова проживает у себя дома, к нему приехали два сотрудника Приморского отдела полиции. С собой они взяли участкового. Увидев полицейских, Дорошенко достал самодельное оружие, похожее на пистолет-пулемет УЗИ, и открыл огонь на поражение. Ранив правоохранителей (участкового в грудь), он попытался скрыться, но тут на место прибыла машина патрульной полиции. Патрульные не дали Дорошенко уйти и попробовали уговорить сдаться. Он начал вести огонь уже по ним, после чего был убит тремя или четырьмя выстрелами.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что «сейчас полицейские штурмуют помещение, в котором прятался преступник и которое ведет прямо в одесские катакомбы».

По данным полиции, в помещении под жилищем Дорошенко нашли целый арсенал.

Видео пресс-службы ГУНП.

Стали известны новые подробности перестрелки на Новосельского. Оказалось, что погиб не один, а два человека. Трое получили ранения разной степени тяжести.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что все началось с конфликта между «сталинистом» Валентином Дорошенко и его знакомым — ранее судимым гражданином по фамилии Пинин. Они подрались, Пинин выбежал из квартиры, Дорошенко бросился за ним и сделал несколько выстрелов из самодельного пистолета. От полученных ранений Пинин скончался.

Услышав стрельбу, соседи вызвали полицию. На место прибыли участковый и два оперативника из Приморского отдела полиции. Дорошенко начал стрелять и по ним. Один оперативник получил пять пуль в упор, второй был ранен в бедро, участковый — в грудь.

ОБНОВЛЕНО В 19:06. Полиция взяла штурмом еще одну квартиру, в которой задержано два сообщника Дорошенко. Сейчас они дают показания.

В его квартире, точнее в замаскированном погребе под ней, обнаружен токарный станок, заготовки для оружия, еще два пистолета-пулемета и пистолет.

ОБНОВЛЕНО В 19:34. В мэрии сообщают, что ранение получил также боец КУ «Муниципальная стража». 29-летний Виктор Т., в свободное от работы время проезжал рядом с местом происшествия. Увидев раненого сотрудника полиции, вышел из машины и начал оказывать ему помощь. Тут его и заметил Дорошенко, который начал стрелять. Виктор был ранен и госпитализирован в ГКБ №11.

Только что стало известно, что находившийся в тяжёлом состоянии полицейский скончался в больнице.

Видео Юрия Праздникова, фото — Александр Гиманов