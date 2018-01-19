Главную ёлку страны распилили на сувениры

Претерпевшая множество самых разнообразных приключений, но всё-таки украсившая столицу главная украинская 90-летняя ёлка выполнила своё предназначение. Это не самое весёлое зрелище - смотреть, как ещё вчера прекрасное дерево, украшенное тысячами огней, превращается в ничто.

Впрочем, не совсем в ничто. Огромная пихта напоследок выполнила множество разных "задач", о которых сообщает ТСН

Прямо посреди Софийской площади - голый ствол и куча тяжелой техники. Бревно еще вчера украшала звезда. Ветви главной елки страны измельчают специальным аппаратом о стружки и опилки. За процессом наблюдали сыновья одного из организаторов праздника на Софийской площади Антон и Миша. Папа специально привел их посмотреть, как разбирают елку. Дети говорят, им грустно. Так же печально господину Сергею. Он - один из организаторов праздника на Софийской площади. Лично ездил за елкой в ​​Ивано-Франковскую и потом полтора месяца следил за тем, чтобы с ней все было в порядке.

Сергей руководит краном, который подогнали, чтобы утилизировать пятитонным ствол. Всего полдня, и от елки на Софийской площади почти ничего не осталось. Даже ветви уже утилизировали. Но с последним куском ствола возникла проблема. Говорят, он просто вмерз в основу. Его пытаются расшатать краном, но он не поддается. В конце концов, его просто выпиливают под радостные возгласы рабочих.

Просто на площади ствол режут на диски. Первые дарят журналистам, другие - их будет около 500 - планируют сначала раздать художникам, чтобы отшлифовали и разрисовали, а весной - продать с аукциона. Надеются выторговать 100 000 гривень, их перечислят Ивано-Франковскому лесничеству.

Измельченные ветви развезут по столичным скверам и используют для утепления растений. Уже через день или два, говорят организаторы, на площади и следа не останется от праздника.

Напомним, главную елку страны срубили в Росильнянском лесничестве Богородчанского района. Технику для перевозки обеспечивало предприятие "АвтоКрАЗ" из города Кременчуг. Но по дороге в лесничество за неблагоприятной погоды автомобиль застрял, через что пришлось вызвать дорожную службу. По дороге елка едва не оборвала электролинии и утратила часть своей красоты.



При транспортировке повредили дерево настолько, что не узнали после установки. Директор КП "Ивано-Франкивськоблагролис" Олег Олейник пояснил, что проблемы с елкой возникли из-за того, что компания выбрала неправильный маршрут для транспортировки.

Тем не менее, коммунальщики всё же сумели исправить недочёты, и ёлка стала красивой. А теперь она завершила свой путь, подарив праздник всей стране.



