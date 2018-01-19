В Закарпатье на горе Жандарм лыжник-экстремал специально вызвал лавину

Карпатские горы кажутся ласковыми и невысокими. Их достаточно пологие склоны манят многих любителей лыжного слалома. Однако кажущаяся простота спуска обманчива. Неумелое поведение в горах может обернуться трагедией. Тем более, сейчас, когда неустойчивая погода грозит сходом лавин.

На Драгобрате (горнолыжный курорт) на горе Жандарм лавину вызвали намеренно. Профессиональный лыжник-экстремал Иван Сергеев спровоцировал сход снежной лавины.

Об этом рассказал автор видео Игорь Борисяк - профессиональный лыжник, член команды общественных спасателей, которые помогают спасателям ГСЧС вытаскивать людей из снежного плена.

- Мы поднялись на гору и заметили, что существует опасность схода лавины на горе Жандарм. Зная, что на субботу-воскресенье многие захотят попробовать свои силы на экстремальном спуске с горы, мы решили спровоцировать лавину, чтобы никто не пострадал. Сделал это профессиональный лыжник Иван Сергеев, который также помогает общественным спасателем. Он хорошо знает свое дело, - рассказал Игорь Борисяк.

Лыжник-экстремал успешно спустился с горы без ущерба для своего здоровья.

По словам Игоря Борисяка, за последний лыжный сезон общественные спасатели помогли 14 людям, которые потерялись или попали в беду в горах.



Источник: Mukachevo.net