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Вчера, 16:30
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В Закарпатье на горе Жандарм лыжник-экстремал специально вызвал лавину

Карпатские горы кажутся ласковыми и невысокими. Их достаточно пологие склоны манят многих любителей лыжного слалома. Однако кажущаяся простота спуска обманчива. Неумелое поведение в горах может обернуться трагедией. Тем более, сейчас, когда неустойчивая погода грозит сходом лавин.

На Драгобрате (горнолыжный курорт) на горе Жандарм лавину вызвали намеренно. Профессиональный лыжник-экстремал Иван Сергеев спровоцировал сход снежной лавины.
Об этом рассказал автор видео Игорь Борисяк - профессиональный лыжник, член команды общественных спасателей, которые помогают спасателям ГСЧС вытаскивать людей из снежного плена.
- Мы поднялись на гору и заметили, что существует опасность схода лавины на горе Жандарм. Зная, что на субботу-воскресенье многие захотят попробовать свои силы на экстремальном спуске с горы, мы решили спровоцировать лавину, чтобы никто не пострадал. Сделал это профессиональный лыжник Иван Сергеев, который также помогает общественным спасателем. Он хорошо знает свое дело, - рассказал Игорь Борисяк.
Лыжник-экстремал успешно спустился с горы без ущерба для своего здоровья.
По словам Игоря Борисяка, за последний лыжный сезон общественные спасатели помогли 14 людям, которые потерялись или попали в беду в горах.

Источник: Mukachevo.net

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