В Японии поезда будут "облаивать" оленей

Животные довольно часто гибнут под колесами железнодорожных поездов - они не успевают перейти колею или просто не испытывают страха перед звуками.

Оригинальный выход предложили в Японии. Исследователи оборудовали поезд громкоговорителем, который рычит как собака и фыркает, как олень, чтобы предотвратить столкновения на железной дороге.

Токийская газета Asahi Shimbun сообщает, что система поможет снизить уровень смертности животных на железнодорожных путях и одновременно избавит поезда от повреждений, передает ВВС Украина.

Учёные утверждают, что 3-секундный звук фыркания оленей привлекает их внимание, а 20-секундный звук лая собак отпугивает животных от поездов.

Испытания проходили вечером, именно в это время погибает большинство животных. Исследователи отметили, что концентрация оленей вдоль железной дороги, по которой ехал "лающий" поезд, снизилась вдвое.

Если проект докажет свою эффективность, на участках, где обычно встречают оленей, установят статические динамики, издающие звуки лая. При этом они не будут установлены в местах соседства людей с железной дорогой.

Столкновения с оленями - серьёзная проблема японских железнодорожников. Животные приходят к путям из-за недостатка железа и слизывают частицы металла, так как железо - важная часть их рациона.

В 2016 году в Японии зафиксировали 613 случаев смертей животных на путях, из-за которых каждый раз в расписании поездов возникала получасовая задержка.

В прошлом году еще одно оригинальное решение выиграло национальную премию за лучший дизайн - это железнодорожный переход для оленей, оборудованный ультразвуковой системой, которая автоматически включается при приближении поезда, отпугивая животных.

Однако "лающий" клаксон - не первый случай сотрудничества собак и железнодорожников.

Железная дорога в центральной префектуре Нара использует машины в форме собак и кошек, а также подвижной состав в виде фортепиано и пирожных.