Курс валют

» » » В Европе страшные бури - есть погибшие

Новости

Все новости
Общество / Природа
Сегодня, 16:55
84
Версия для печати

В Европе страшные бури - есть погибшие

Относительно благополучная по погодным условиям Европа в последние годы подвергается постоянным потрясениям: климатические катаклизмы следуют один за другим. Нынешнее событие выбило из колеи Нидерланды.

В Нидерландах из-за сильной бури с порывами ветра до 140 км/ч повреждены здания, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол — один из крупнейших в Европе — временно не принимает и не отправляет рейсы. В результате бури, по данным МВД Нидерландов, из-за упавших деревьев погибли два человека. Смерть еще одного человека также, предположительно, связана с бурей, однако полиция пока до конца не установила обстоятельства его гибели. Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах. В земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

Источник: Meduza

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ОПРОС
Должна ли Украина помогать оккупированным территориям?
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
В киевской многоэтажке произошел взрыв - идет эвакуация
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт