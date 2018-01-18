В Европе страшные бури - есть погибшие

Относительно благополучная по погодным условиям Европа в последние годы подвергается постоянным потрясениям: климатические катаклизмы следуют один за другим. Нынешнее событие выбило из колеи Нидерланды.

В Нидерландах из-за сильной бури с порывами ветра до 140 км/ч повреждены здания, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Амстердамский аэропорт Схипхол — один из крупнейших в Европе — временно не принимает и не отправляет рейсы. В результате бури, по данным МВД Нидерландов, из-за упавших деревьев погибли два человека. Смерть еще одного человека также, предположительно, связана с бурей, однако полиция пока до конца не установила обстоятельства его гибели. Как минимум один человек погиб из-за бури в Бельгии, закрыт порт в Генте. В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах. В земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества около 32 тысяч человек.

Источник: Meduza