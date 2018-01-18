Главарь "ДНР" начал строить забор вокруг оккупированного Донбасса

Главарь "ДНР" Захарченко и его приспешники и кураторы начали создавать из оккупированного Донецка и других оккупированніх населённых пунктов такую себе "Северную Корею". О запрете выезда на неоккупированную Украину бюджетникам (учителям и проч.) уже все слышали. Теперь под раздачу попали и железнодорожники.

Пользователи опубликовали в Твиттере скрин "указа" Захарченко о том, что сотрудникам "министерства транспорта" запрещается выезд из "ДНР" - в целях "государственной безопасности".

То есть, цель ясна: отсечь как можно большее количество людей от того, чтобы они напрямую общались с родственниками и знакомыми в Украине и не знали о том, что же происходит на самом деле, а черпали свои сведения только из тех источников, которые предоставляет Россия и сама "ДНР".

Думается, это не последний запрет. Оглупление и воспитание ненависти к Украине набирает дальнейшие обороты.