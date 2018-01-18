В Украине перестанут использовать слово "инвалид"

Конечно же, запретили не людей с инвалидностью, а само слово "инвалид". Отныне запрещено использовать в официальных документах слово "инвалид". Вместо него будут писать "лицо с инвалидностью". Мотив такого нововведения - чтобы не акцентировать на физическом сосотянии человека, а обращать внимание на самого человека.

Верховная Рада приняла это решение ещё 19 декабря - депутаты поддержали законопроект, согласно которому в 44 законах слова "инвалид", "лицо с ограниченными физическими возможностями", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменят словами "лицо с инвалидностью", "лицо с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью".

Буквально на днях президент Петр Порошенко подписал этот законопроект, и он вступает в силу.

Однако изменить слово ещё не означает помочь инвалидам и сделать их жизнь более интегрированной в общество. Как известно, изменения о доступности окружающей территории людям с инвалидностью территории пока ещё очень слабы - по официальным данным, около 90% строений и сооружений не соответствуют нормам доступности. Случаются и вовсе отвратительные моменты, когда людей на инвалидной коляске не пускают в общественные места - кинотеатры, стадионы и проч.

Источник: Укрправда