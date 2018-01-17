Как купить и начать управлять CRM-системой?

В эпоху цифровых технологий потребительское поведение изменилось до неузнаваемости. Клиенты быстро принимают решение о покупке, руководствуясь немедленной потребностью, а основную часть пути по воронке проходят еще до первого контакта с менеджером. Чтобы обрести конкурентное преимущество, компании активно используют цифровые технологии. Однако есть несколько лет назад интеллектуальные системы для управления взаимоотношениями с клиентами были уделом крупных компаний, то сегодня программные средства CRM купить могут, в том числе, предприятия в сегменте малого и среднего бизнеса.



CRM (Customer Relationship Management) — клиентоориентированный подход к управлению бизнесом, целью которого является создание конвейера по привлечению лидов и выстраиванию долгосрочных отношений с существующими клиентами.

Однако прежде чем CRM купить, необходимо учесть ряд факторов и подобрать решение, которое идеально подойдет вашему бизнесу.





Шаг 1. Определите, какая система вам нужна





Выбирая CRM-продукт, определите, какие задачи планируете решать с его помощью. Например, в линейке bpm’online компании Terrasoft представлено три вариации системы для управления взаимоотношениями с клиентами:



- Bpm’online Sales используется для оптимизации процесса торговли. Позволяет создавать цепочку продаж, прогнозировать товарооборот и прибыльность, оценивать работу менеджеров и выстраивать эффективное взаимодействие с клиентами на каждом этапе воронке, доводя их до сделки. Идеально подойдет для предприятий, занимающихся онлайн-торговлей и предоставлением разного рода услуг.



Аналитика продаж компании:





- Bpm’online Marketing подойдет для компаний, специализирующихся на рекламе и исследованиях рынка. Система позволит привлекать клиентов через разрозненные каналы, оценивать эффективность, отправлять рассылки и выстраивать персонализированные коммуникации с потребителями.



Анализ результатов рассылки:





- Bpm’online Service станет отличным решением для мастерских и сервисных центров. Современные CRM-продукты способны самостоятельно фиксировать обращения, определять их тип и группу сотрудников, на которых необходимо маршрутизировать запросы для дальнейшей обработки.



Оценка работы сервисного центра:

Выбирайте систему, учитывая индивидуальные потребности бизнеса. Если же вам необходимо решать полный контур задач для комплексного развития бизнеса, имеет смысл приобрести бандл из трех CRM-продуктов, которые отлично взаимодействуют между собой в едином интерфейсе. Детальней о системах bpm'online на сайте - https://terrasoft.ua/





Шаг 2. Выберите вариант развертывания системы





Вы можете выбрать один из двух вариантов оформления лицензий: on-site, когда система устанавливается на собственных серверах заказчика, либо cloud, с использованием сервера сертифицированного провайдера. В первом случае вы единоразово оплатите стоимость продукта и сможете легче интегрировать его с ПО, работающим вне сети. Выбирая вариант развертывания SaaS (cloud), вы приобретаете годовую подписку и получаете ряд дополнительных возможностей в виде экономии средств на размещение и администрирование системы, освобождения ИТ-отдела от рутинных задач по поддержке ПО и качественную защиту данных.



Шаг 3. Внедрение и использование



После приобретения лицензии вы получаете полный доступ к CRM-системе — и вам остается только настроить её под компанию, добавив клиентскую базу, товары, логотип и так далее. При выборе локального развертывания, интеграторы в процессе внедрения самостоятельно проводят настройку и необходимые тесты и передают управление клиенту. При этом обучение персонала работе в системе и сам процесс внедрения проходит под контролем вендоров.



Как видите, процесс покупки и внедрения CRM-системе занимает много времени. Главное подобрать продукт, который максимально соответствует целям бизнеса и регулярно анализировать и оптимизировать процессы, адаптируясь под изменения рынка.