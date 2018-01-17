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Вчера, 21:10
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Автомобиль врезался в кабинет на втором этаже здания

В Южной Калифорнии (США) случилось потрясающее по необычности дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Nissan Altima взлетел в воздух и врезался в стоматологический кабинет, который находился... на втором этаже!

Случилось это в городе Санта-Ана округа Орандж. Автомобиль, по утверждению офицеров пожарной охраны, попал в центральный разделитель, на скорости  взлетел в воздух и оказался наполовину в помещении офиса двухэтажной постройки,зависнув в трёх метрах над тротуаром. Чудом два человка, находившиеся в салоне седана, избежали смерти. В офисе никого не было - происшествие произошло в воскресенье.

Один из пассажиров сумел выбраться из машины сам, а второго пришлось вызволять спасателям.

Теперь уже полиция будет разбираться в причинах происшествия:  находился ли водитель в наркотическом или алкогольном опьянении.

Машину снимали  при помощи крана.

Источник: АР



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