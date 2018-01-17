В Харькове водитель Тойоты насмерть сбил пешехода и сбежал с места происшествия

Трагические события, происходящие с другими, никак не сказываются на нарушителях правил доржного движения - они предпочитают совершать собственные преступления. Иначе никак не назовёшь трагические происшествия, вследствие которых гибнут люди.

Вот о чём сообщила пресс-служба Национальной полиции Харькова.

В Харькове снова произошла трагедия. Водитель Toyota Camry не только на высокой скорости наехал на пешехода, но и сбежал с места происшествия. 17-летнего юношу дважды перевернуло в воздухе - шансов выжить, по утверждению медиков, у него не было.

Полицией был объявлен план "Перехват", и через короткое время виновник происшествия был задержан.

За рулём был молодой человек, который получил права месяц назад - когда ему исполнилось 18 лет.

Как сообщает NewsRoom, автомобиль зарегистрирован на имя Тиграна Енгибаряна, 1999 года рождения. Отец виновника ДТП - бизнесмен, работающий в сфере недвижимости и торговли.























