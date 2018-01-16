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Стали известны имена участников полуфинала, борющихся за поездку на Евровидение в Португалию

Не успели отпылать страсти прежнего Евровидения, как началась подготовка к новому. Первый этап Национального отбора на “Евровидение-2018” завершён. Просмотр заявок и песен артистов официально закрыт.

Сегодня,16 января, телеканалы “СТБ” и “UA:ПЕРШИЙ” определились с именами полуфиналистов, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение”, сообщает Clutch.



Национальный отбор на “Евровидение-2018”: Руслан Квинта

Музыкальный продюсер Руслан Квинта отметил, что главные отличия Национального отбора-2018 заключаются в том, что в составе полуфиналистов количество парней превышает  количество девушек, а музыкальные хиты, которые прозвучат в прямых эфирах, – исключительно авторские.

“За время, пока шел первый этап отбора, мы получили более 1000 заявок. Это говорит о том, как сильно развивается наша музыкальная индустрия. Я горд тем, что сегодня украинские песни приобретают совершенно новое лицо – современное, модное. И именно на качественную песню мы делали ставку. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Неважно – известный он или нет.

Мы провели колоссальную работу, чтобы взять самых-самых, и я с легкостью могу сказать, что в прямых эфирах зритель услышит очень качественную музыку и увидит крепких (не побоюсь этого слова) артистов.  Лично я верю в каждого из них. Более того, все песни написаны самими участниками, нет ни одной “спецпокупки” – это меня, как музыкального продюсера, очень радует”, – заявил Руслан Квинта.

В прямых эфирах Национального отбора будет представлено около 16 музыкальных жанров, среди которых “indi pop”, “authentic”,

“Мне максимально хотелось разнообразить состав участников по жанрам и стилям, чтобы показать вкусы ребят и их творческую составляющую. Я был доступен для всех, кто хотел со мною встречаться, обсуждать репертуар и его поиск. А всех подавших анкеты “прошлогодников” просматривал как под микроскопом.

К ним у меня были особые требования, о чем я предупреждал сразу – это репертуар и новый творческий вектор. И могу сказать, что некоторые меня приятно удивили, порадовали серьезным подходом и тем, что услышали все рекомендации и качественно подготовились”, – объясняет музыкальный продюсер Руслан Квинта.

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: ведущий Сергей Притула


Итак, уже с 10 февраля в прямых эфирах Национального отбора Украины на международный песенный конкурс “Евровидение-2018” примут участие 18 исполнителей:

1.”The Erised”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “The Erised”

2.Сергей Бабкин

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист Сергей Бабкин


3.”СONSTANTINE”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”

4. “Kozak System”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Kozak System”

5. “The ВЙО”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “The ВЙО”


6. “Julinoza”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Julinoza”

7. “Dilemma”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Dilemma”

8. “KAZKA”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “KAZKA”

9. “Yurcash”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Yurcash”

 10. “Mountain Breeze”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Mountain Breeze”

11. Ingret Kostenko

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист Ingret Kostenko

12. “Vil’na”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Vil’na”

13. LAUD

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист LAUD

14.TAYANNA

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист TAYANNA

15. “KADNAY”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “KADNAY”

16. “Pur:Pur”

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист “Pur:Pur”

17.  MELOVIN

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист MELOVIN

18. ILLARIA

Национальный отбор на “Евровидение-2018”: полуфиналист ILLARIA


В эту пятницу, 19 января, состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступлений полуфиналистов Национального отбора. На этот раз запланированы две части (10 и 17 февраля), в каждой из них выступят по 9 исполнителей.

В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе “Евровидение” в Лиссабоне (Португалия) с той же песней, с которой он участвовал в отборе.


Смотри промо-видео Национального отбора-2018 на международный песенный конкурс “Евровидение”.

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