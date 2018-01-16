Стали известны имена участников полуфинала, борющихся за поездку на Евровидение в Португалию

Не успели отпылать страсти прежнего Евровидения, как началась подготовка к новому. Первый этап Национального отбора на “Евровидение-2018” завершён. Просмотр заявок и песен артистов официально закрыт.

Сегодня,16 января, телеканалы “СТБ” и “UA:ПЕРШИЙ” определились с именами полуфиналистов, которые будут бороться за право представить Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение”, сообщает Clutch.









Музыкальный продюсер Руслан Квинта отметил, что главные отличия Национального отбора-2018 заключаются в том, что в составе полуфиналистов количество парней превышает количество девушек, а музыкальные хиты, которые прозвучат в прямых эфирах, – исключительно авторские.

“За время, пока шел первый этап отбора, мы получили более 1000 заявок. Это говорит о том, как сильно развивается наша музыкальная индустрия. Я горд тем, что сегодня украинские песни приобретают совершенно новое лицо – современное, модное. И именно на качественную песню мы делали ставку. В ней должна быть и любовь к музыке, и смелое решение, и лицо артиста. Неважно – известный он или нет.

Мы провели колоссальную работу, чтобы взять самых-самых, и я с легкостью могу сказать, что в прямых эфирах зритель услышит очень качественную музыку и увидит крепких (не побоюсь этого слова) артистов. Лично я верю в каждого из них. Более того, все песни написаны самими участниками, нет ни одной “спецпокупки” – это меня, как музыкального продюсера, очень радует”, – заявил Руслан Квинта.

В прямых эфирах Национального отбора будет представлено около 16 музыкальных жанров, среди которых “indi pop”, “authentic”,

“Мне максимально хотелось разнообразить состав участников по жанрам и стилям, чтобы показать вкусы ребят и их творческую составляющую. Я был доступен для всех, кто хотел со мною встречаться, обсуждать репертуар и его поиск. А всех подавших анкеты “прошлогодников” просматривал как под микроскопом.

К ним у меня были особые требования, о чем я предупреждал сразу – это репертуар и новый творческий вектор. И могу сказать, что некоторые меня приятно удивили, порадовали серьезным подходом и тем, что услышали все рекомендации и качественно подготовились”, – объясняет музыкальный продюсер Руслан Квинта.





Итак, уже с 10 февраля в прямых эфирах Национального отбора Украины на международный песенный конкурс “Евровидение-2018” примут участие 18 исполнителей:

1.”The Erised”

2.Сергей Бабкин





3.”СONSTANTINE”

4. “Kozak System”

5. “The ВЙО”





6. “Julinoza”

7. “Dilemma”

8. “KAZKA”

9. “Yurcash”

10. “Mountain Breeze”

11. Ingret Kostenko

12. “Vil’na”

13. LAUD

14.TAYANNA

15. “KADNAY”

16. “Pur:Pur”

17. MELOVIN

18. ILLARIA





В эту пятницу, 19 января, состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок выступлений полуфиналистов Национального отбора. На этот раз запланированы две части (10 и 17 февраля), в каждой из них выступят по 9 исполнителей.

В финал, который состоится 24 февраля, пройдут 6 участников. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе “Евровидение” в Лиссабоне (Португалия) с той же песней, с которой он участвовал в отборе.





Смотри промо-видео Национального отбора-2018 на международный песенный конкурс “Евровидение”.