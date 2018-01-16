Президент Порошенко подписал закон о вопросах учёта природного газа

Подписан закон, который регулирует вопросы учёта газа в многоквартирных домах. Это добавляет немного прав потребителям.

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон Украины об обеспечении коммерческого учета природного газа относительно порядка установления счетчиков потребителям природного газа, который был принят Верховной Радой Украины 21 декабря 2017 г. Об этом передаёт bzns.media со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросам установления его средств, в частности, в многоквартирных домах. Принятие документа повысит уровень защиты прав потребителей природного газа.

В частности, закон определяет, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия совладельцев многоквартирного дома. При этом для бытовых потребителей предусмотрена возможность самостоятельно устанавливать индивидуальные счетчики газа с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые они уплачивают за природный газ операторам газораспределительных сетей.

Кроме того, законопроект запрещает оператороам ГРС прекращать поставки газа в многоквартирный дом в случае непредоставления совладельцами дома согласия на установку общедомового счетчика газа.

До сих пор, из-за неопределенности в законодательстве, операторы ГРС могли устанавливать общедомовые счетчики без согласия жильцов.