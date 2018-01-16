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Сегодня, 20:17
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Зимнее обострение: Поклонская написала Луценко заявление на президента Порошенко

Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, где требует начать расследование в отношении президента Петра Порошенко и ряда украинских государственных деятелей.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на текст письма, который якобы является в редакции, передает Укрправда.

Так, Поклонская хочет, чтобы ГПУ начала расследование якобы создание "преступной организации" Порошенко и другими политиками, среди которых: экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, руководитель СНБО Александр Турчинов и другие.

В издании сообщают, что в своем заявлении на восьми страницах Поклонская приводит "факты их преступной деятельности".

В частности, по ее мнению, они совершили госпереворот.

Ранее сообщалось, что против бывшего так называемого "прокурора" временно оккупированного Крыма Натальи Поклонская расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, Наталья Поклонская к оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым".

Именно Поклонская инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

Поклонская также известна безумно фанатичным преклонением перед русским царем Николаем Вторым и абсолютным незнанием истории.

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