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General Electric Transportation будет сотрудничать с Укрзализныцей

Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) провел встречу с Президентом и Исполнительным директором американской компании "General Electric Transportation" Рафаэлем Сантаной. Об этом написано на официальной странице Посольства в Фейсбуке.
Встреча состоялась с целью обсуждения совместного проекта по модернизации украинской железной дороги.
В частности, в ходе встречи Посол подчеркнул важность завершения работы над долгосрочной рамочным соглашением между "GE Transportation" и "Укрзализныцей", что позволит привлечь в Украину локомотивные технологии мирового уровня.
Особое внимание было уделено вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины. В этом контексте стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии "Evo" будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией "General Electric", включающий также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине.

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