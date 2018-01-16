General Electric Transportation будет сотрудничать с Укрзализныцей

Посол Украины в США Валерий Чалый (Valeriy Chaly) провел встречу с Президентом и Исполнительным директором американской компании "General Electric Transportation" Рафаэлем Сантаной. Об этом написано на официальной странице Посольства в Фейсбуке.

Встреча состоялась с целью обсуждения совместного проекта по модернизации украинской железной дороги.

В частности, в ходе встречи Посол подчеркнул важность завершения работы над долгосрочной рамочным соглашением между "GE Transportation" и "Укрзализныцей", что позволит привлечь в Украину локомотивные технологии мирового уровня.

Особое внимание было уделено вопросу локализации производства новых локомотивов и модернизации существующего локомотивного парка на производственных мощностях Украины. В этом контексте стороны согласились, что поставка первых 30 дизельных локомотивов серии "Evo" будет первым шагом для дальнейшего партнерства между Украиной и компанией "General Electric", включающий также сотрудничество в энергетической отрасли, инфраструктуре и медицине.