Сегодня - День памяти "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт

Сегодня, 16 января, отмечается День памяти "Киборгов" - защитников Донецкого аэропорта. Украинские защитники ДАПа вели бои за аэропорт, ставший символом защиты Украины, 242 дня - с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.







Бои за Донецкий аэропорт началась 26 мая 2014, когда пророссийские террористы и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка.

15 января 2015 года началась новая фаза обороны "Донецкого аэропорта". Террористы перед приездом представителей миссии ОБСЕ обстреливали новый терминал аэропорта и вплотную подошли к украинским позициям. Они планировали начать с нового терминала обстреливать международную миссию, чтобы обвинить в этом украинских военных, сообщает Gazeta.ua.





В тот день во время боев за аэропорт погибли двое украинских военных. При штурме аэропорта враждебной стороной, псковские десантники потеряли более 130 человек.

16 января террористы отошли в район Спартака и восстанавливали свою боеспособность, получали подкрепление. В полночь боевики обстреляли метеовежу с РСЗО "Град" и после этого до самого утра не открывали огонь.

Президент Петр Порошенко заявил, что "киборги" сделали невозможное, и 15 января "будет вписано золотыми буквами в историю Вооруженных сил Украины". В тот день погибли 2 "киборга" и 11 получили ранения.

В течение ночи с 16 на 17 января террористы обстреливали аэропорт из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.

18-21 января 2015 в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 защитников - "киборгов". 21 января 2015 принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

7 декабря 2017 в прокат вышел украинский фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта. За три уикенды его посмотрели почти 264 тыс. Зрителей. Фильм снимали в Киеве и Черниговской области. Бюджет картины составляет 48 млн грн. Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины.