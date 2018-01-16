Сегодня - День памяти "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт

Сегодня, 16 января, отмечается День памяти "Киборгов" - защитников Донецкого аэропорта. Украинские защитники ДАПа вели бои за аэропорт, ставший символом защиты Украины, 242 дня - с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.
Бои за Донецкий аэропорт началась 26 мая 2014, когда пророссийские террористы и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка.
15 января 2015 года началась новая фаза обороны "Донецкого аэропорта". Террористы перед приездом представителей миссии ОБСЕ обстреливали новый терминал аэропорта и вплотную подошли к украинским позициям. Они планировали начать с нового терминала обстреливать международную миссию, чтобы обвинить в этом украинских военных, сообщает Gazeta.ua.
В тот день во время боев за аэропорт погибли двое украинских военных. При штурме аэропорта враждебной стороной, псковские десантники потеряли более 130 человек.
16 января террористы отошли в район Спартака и восстанавливали свою боеспособность, получали подкрепление. В полночь боевики обстреляли метеовежу с РСЗО "Град" и после этого до самого утра не открывали огонь.
Президент Петр Порошенко заявил, что "киборги" сделали невозможное, и 15 января "будет вписано золотыми буквами в историю Вооруженных сил Украины". В тот день погибли 2 "киборга" и 11 получили ранения.
В течение ночи с 16 на 17 января террористы обстреливали аэропорт из стрелкового оружия, минометов и артиллерии.
18-21 января 2015 в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 защитников - "киборгов". 21 января 2015 принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.
7 декабря 2017 в прокат вышел украинский фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта. За три уикенды его посмотрели почти 264 тыс. Зрителей. Фильм снимали в Киеве и Черниговской области. Бюджет картины составляет 48 млн грн. Фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины.
Командир взвода 90-го отдельного аэромобильного батальона имени Ивана Зубкова, бывший "киборг" 42-летний Александр Берещук рассказал о важности возвращения Донбасса в состав Украины. При этом прокомментировал оборону Донецкого аэропорта, в которой сам участвовал в декабре 2014 года.
InfoKava публикует сегодня два стихотворения, посвящённые подвигу "киборгов". Одно из них было написано непосредственно в дни защиты аэропорта, в оккупированном Донецке. Киборги были для проукраинских дончан символом борьбы за Родину. Канонада в аэропорту звучала прямо в городе, ведь Донецкий аэропорт - практически рядом с центром города: 4-5 километров.
Они были для тех, кто оставался в оккупированном Донецке, символом Украины, водоразделом между светом и мраком, защитой и надеждой...
Александрина Кругленко
ПИСЬМО ИЗ ДОНЕЦКОГО АЭРОПОРТА
Пока я жив, поговори со мной.
Нет, не звони – опасно и не нужно.
Я так боюсь услышать голос твой
В момент, когда судьба над нами кружит.
Поговори со мной в рассветном сне,
В тиши вечерней и дождя шуршанье
Ты знай, твои слова придут ко мне,
Я их душой услышу в миг прощанья.
Здесь ад и мрак, здесь холод и война,
Но мы своей присяги не нарушим.
Земля родная с нами, и она
Нас защищает, согревая душу.
А эти, что вломились в дом ко мне,
В мою судьбу и сон спокойный сына, -
Как пыль и тлен, останутся на дне,
У них нет Родины, а с нами - Украина!
Земли убитой горестная дрожь
И чёрный взрыв в донецком небе чистом…
И кто они ни есть, да только всё ж -
Они враги, убийцы, террористы.
Земля Донбасса им не дорога –
Ворованный алмаз врагу в корону…
Но мы, на удивление врага,
Который месяц держим оборону.
И если вдруг моя прольётся кровь,
Душа моя живую плоть покинет, -
Я всем оставлю верность и любовь
К Донбассу и единой Украине.
…Разбитых стен защита и эскорт -
Стена огня от края и до края…
Опять из Градов бьют в аэропорт.
Ну, мне пора. Прощай, моя родная.
16 октября 2014 г. Донецк.
Пульсує ту́га жилами, на шмаття рве аорту,
Сльозами болю й відчаю клекоче серця стук,
В снігу букет трояндами – бійцям аеропорту,
А в думах ритмом подиху шалених ГРАДів звук.
У небі, рванім кулями, відлуння свисту й тріску,
Туманом гніву лютого – в безодню полоса,
Під баштою нескорених – уламки обеліску,
І стеляться сніжинками в підніжжя небеса.
Тут все пропахло порохом, тут все полито кров’ю,
Вогнями честі й доблесті гартована тут сталь,
Тут атоми й молекули просякнуті любов’ю,
Тут сла́внем і молитвою оспівана печаль.
Колись сніги розвіються і стихне тиск аорти,
І суть нащадки вимолять з розстріляних грудей,
Та вічно нам лунатиме той спів з аеропорту,
Де чин творили Кіборги у образах Людей.
Вони постали каменем, як неприступна скеля,
На них залізом плавленим валились сотні тон,
Та їх кістки́ не тріснули – не витримала стеля,
Та дух їх не зламався – не витримав бетон!
16.01.2016р. – 20.01.2016р.