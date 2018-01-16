В ОРДЛО и не подозревают, что в России их считают "хохлами"- путешествие россиянки в "ЛНР"

Известный журналист и блогер Денис Казанский встретил на российском Форуме коллекционеров пост россиянки под ником Лукерья, которая съездила в Алчевск, к семье пресс-секретарши Мозгового Анны Самелюк, погибшей вместе с ним. Она описала свои впечатления от "ЛНР". Давайте почитаем, какой же видят «молодую республику» российские сторонники Новороссии. Орфографические особенности поста россиянки оставлены в неприкосновенности.







Полностью пост можно прочитать по ссылке, я же выделил только самые интересные фрагменты.

1. О пересечении границы. Россиянку удивило, что под Новый год в ОРДЛО из России за четыре часа не проехала ни одна грузовая машина.

«Почти все вышли из автобуса и пошли проходить паспортный контроль. Я не выходила. Так на автобусе и проехала весь КПП. На российской стороне зашла таможенница, собрала паспорта, потом кто с багажом, вышли из автобуса, чуть раскрыли сумки, прошел таможенник, пробежался взглядом… да там хоть боНбу вези — по фиг. На ЛНРовской стороне все по-взрослому. Там вообще сумки даже для проформы не посмотрели. Зато ЛНРовские таможенники такие все с автоматами… зачем??? ну в общем так.

Больше всего мне интересно было посмотреть какие фуры идут, что везут. Все-таки предновогодняя пора, торговля, гуманитарка, все дела….. и в итоге за 4 часа торчания на КПП ни одной грузовой машины. Как только пересекли ЛНРовский шлагбаум — связь пропала. Просто совсем напрочь. Так же она внезапно появилась на обратном пути ровно в тот момент, как только я пересекла российский шлагбаум. И как они это делают?»

2. О «хохлизме». Мне вообще нравится эта черта у россиян. Всех, кто им не нравится, они называют «хохлами». Даже если еще вчера сами рвали глотку и кричали, что на Донбассе живут русские люди, которых нужно спасать от бандеровского ига. Это очень смешно. Вообще, подобным презрением к жителям Донбасса пропитан весь пост россиянки. В Москве-то думали, что в Донбассе живут одни только благородные русские витязи с голубыми глазами, а оно вон как оказалось…

«Связь у меня пропала, а еду не в Алчевск, где меня встречают, а в Луганск. Надо позвонить, сообщить. У меня два номера встречающего. Один не отвечает, а второй Лугаком. С Водафона (который был у водилы и он мне набрал) на Лугаком не набирается. Стала просить у пассажиров. А у них ну абсолютно у всех нету денег на телефоне. Ну у всех просто. Говорю: «Да я вам заплачу!» Нет… они слишком о себе хорошего мнения, чтобы связью торговать. В общем, так никто и не помог. Повезло просто случайно, с вечера успела отправить электронку встречающему, что еду только до Луганска, вот они там и встречали на вокзале «все поезда»… пока не выловили меня на месте.

А перед поездкой еще Ведана мне: «Дай телефон встречающего, буду тебя контролировать» — «Не дам, нечего людей дергать» — «Ты тупая дебилка еще не поняла куда едешь?»… Ну зато теперь поняла.

На обратном пути ехала со мной рядом мадам. Начала мне рассказывать, что на Украине все города побогаче как-то, не то что в России, а там, в России, где власти Путина нет, вообще беспредел и бесправие, что ее сын считает, чей паспорт у него какой страны, того и патриотом он должен быть. Но только тут же она говорит, что паспорт у него украинский, а работает он менеджером в России. Потом говорит украинские города они какие-то красивее, там как бы улицы ровнее, русские города не такие «вот Днепр, старинный город, его еще Екатерина строила». - «Екатерина когда украинкой стала?»… Ехала мадам из Алчевска, где живет, в Новороссийск. Работать….»





3. Цены в магазинах и условия быта россиянке тоже не понравились. Оказывается, в Алчевске теперь вода идет только один час в сутки, да и та непригодна для питья. Надо же, какая досада. Ну ничего, главное что теперь не Украина. А то, что коммуналке настает кирдык — так это пустяки.

Магазины и цены. Целенаправленно попросила провести по магазинам, особенно продуктовым. Просила показать супермаркеты. Оказывается есть немного. Ну чуть-чуть совсем. Никаких тебе Дикси и Магнитов… Цены на фрукты как в Москве, крупы дешевле раза в два, мясная продукция не российская, но я видела, что Мираторг поставляет туда свою продукцию, и что меня все же порадовало, раза в два дешевле, чем в Москве. Конфет — завались. Все Россия. Никаких цукерок не видела в принципе. Яйца — Украина. Хотя я знаю, что работают свои республиканские яичные фабрики. Есть перепелиные яйца производства ЛНР — по 41,90 рублей за 20 шт. Больше ничего собственного производства не видела, кроме колбасок и сала. Сыры и колбаса — в наличии, цены московские.

Церковь. Была на службе. Молитву за Украину (как во всех российских церквях) не читают.

Вода. Воды нет. Воду подают один раз в день, приблизительно на час. Все стараются максимально наполнить все емкости какие есть, в том числе ванна в доме не для того, чтобы мыться (а вы думали, чтобы мыться? наивные). При этом из крана течет настоящая техническая вода, она может быть и бурой порой. Воду эту пить нельзя. Питьевая вода продается привозная за 1 рубль 40 копеек за литр. Приходить за ней надо со своими баклашками.





4. Про Мозгового и отношение к нему в Алчевске. Оказывается, память местного лидера боевиков особенно не чтят. Памятник на месте убийства Мозгового за 2,5 года уже частично разрушился. Цветов на могилу не носят. Одним словом — «хохлы».

Лет через пять про Мозгового забудут вообще, как забыли братков из 90-х, когда-то державших целые города," - завершил цитирование Казанский.





Мы не стали добавлять к цитатам Дениса Казанского из поста Лукерьи другие, не менее выразительные - нам и так известно, что всё, что смогли сделать захватчики и их пособники, - это разрушить уже имеющееся и не суметь построить ничего нового, предоставив, разве что, возможность клясться в любви к Путину. Однако пройдёт ещё немного времени и, окончательно поняв, что сделала с Донбассом "братская Россия", жители ОРДЛО ещё ярче будут относиться к приезжим, подобным "Лукерье". А те всё будут удивляться, почему это "проклятые хохлы" не радуются своему освобождению от "проклятых хохлов"?