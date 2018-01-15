Грузинский легион перешел служить в другие подразделения ВСУ

Как сообщала InfoKava, 5 января стало известно о выходе Грузинского легиона из состава 54-й ОМБР. Такое решение было принято в связи с "некомпетентностью командира бригады Алексея Майстренко и его незаконными приказоами". Сейчас стало известно, как развивались события далее.

Воины-добровольцы Грузинского легиона, которые воюют в зоне АТО на стороне Украины, не выходили из состава ВСУ. Подразделение перешло в другую бригаду, сообщил командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили, передает Корреспондент.net.

"Это был внутренний конфликт с правлением 54-й (отдельной механизированной) бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. Грузинский легион не покинет Украину, пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины", – сказал Мамулашвили.

Он добавил, что выход из 54-й​ бригады не связан с конфликтом политика Михаила Саакашвили и президента Украины Петра Порошенко.

"Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся", – резюмировал Мамулашвили.

Позже в ВСУ опровергли существование отдельного подразделения под названием Грузинский легион. Утверждалось, что в 2016 году десятки иностранцев добровольно заключили контракты и служат в составе штатных подразделений. Однако грузинские добровольцы предпочитают называть себя именно Грузинским легионом.

С этим сообщением перекликается запись в Фейсбуке Нонны Кобидзе-Чень, ведущего специалиста из Донецкого государственного университета им. В.Стуса (Винница):

когда сейчас некоторые истерят в сети о том, что грузины не из-за патриотизма приехали в Украину воевать, а за деньги, то просто хочу им напомнить, что вот эти ребята не за деньги погибли в зоне АТО. Я просто хочу напомнить вам их имена.

Я преклоняюсь перед ними, и хочу сказать СПАСИБО! Спасибо, за самоотверженность, за поддержку Украины, за попытку помочь Украине избавиться от вражеской оккупаци. Воюя за Украину, они верили в победу над общим врагом, Россией.

Посмотрите в ЭТИ лица, и скажите мне кто-нибудь, сколько миллионов они на войне успели заработать, сколько элитных квартир приобрели в центре Киева, и сколько машин VIP-класса стоят в гаражах их осиротевших домах?