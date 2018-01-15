Главный фигурант "янтарного дела" решил, что лучшая защита - это нападение

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины. Он считает, что нарушены его права. О нарушении закона самим нардепом не упоминается.
Об иске сообщил его адвокат Алексей Шевчук.
"Да, Розенблат обратился в Европейский суд по правам человека. Там (в иске против Украины-ред.) Собраны все правовые нарушения - от незаконного прослушивания народного депутата к незаконному ограничению его в перемещениях. Все это представлено в Европейский суд. Пусть ЕСПЧ даст оценку этому правовому беспределу", - сказал Шевчук.
Скрин ответа ЕСПЧ обнародовала Украинская правда, передает Укринформ.
Ранее Розенблат судился с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Народный депутат Розенблат является фигурантом так называемого янтарного дела. Он подозревается в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря. Детективы НАБУ, в частности, задержали охранника Розенблата при получении 200 тыс. долл. взятки, которые предназначались депутату за содействие лицензированию добычи янтаря.
18 июля Соломенский районный суд избрал для Розенблата меру пресечения в виде залога 7 млн гривень, ыозложил на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет.
18 августа Соломенский районный суд Киева продлил срок действия возложенных на Розенблтта обязанностей, а именно: носить браслет, не отлучаться без разрешения из городов Житомира и Киева, сдать загранпаспорт, не общаться с некоторыми лицами два месяца.
16 октября истек срок действия меры пресечения для Розенблата.
19 октября 2017 детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в аэропорту "Киев" ( "Жуляны"). По словам адвоката депутата Алексея Шевчука, детективы забрали у его подзащитного паспорта, телефон и другие личные вещи.
20 октября в НАБУ заявили, что детективы предотвратили вывоз народным депутатом Борислав Розенблат материалов, важных для расследования "янтарного дела".
Добыча янтаря в Украине проводится грабительским и беззаконным способом, и некоторые лица у власти этому способствуют, незаконно обогащаясь при этом.