Главный фигурант "янтарного дела" решил, что лучшая защита - это нападение

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск в Европейский суд по правам человека против Украины. Он считает, что нарушены его права. О нарушении закона самим нардепом не упоминается.

Об иске сообщил его адвокат Алексей Шевчук.

"Да, Розенблат обратился в Европейский суд по правам человека. Там (в иске против Украины-ред.) Собраны все правовые нарушения - от незаконного прослушивания народного депутата к незаконному ограничению его в перемещениях. Все это представлено в Европейский суд. Пусть ЕСПЧ даст оценку этому правовому беспределу", - сказал Шевчук.



Скрин ответа ЕСПЧ обнародовала Украинская правда, передает Укринформ.





