В Китае появились три новых украинских визовых центра

Интерес украинцев к Китаю в последние годы значительно возрос. Совместный крупный и мелкий бизнес, туризм, работа в Поднебесной и, соответственно, такие же ответные действия китайской стороны и интерес к Украине - направлений совместной деятельности становится всё больше. Поэтому не удивительно, что в Китае открыли три новых украинских визовых центра.





Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в КНР и в Монголии.

"Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу завтра, 15 января. Принимая во внимание, что путешествующие из Китая в Украину составляют значительное количество, новые центры эффективно и профессионально справятся с ростом спроса на визы среди граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Основные характеристики визовых центров: удобное расположение визовых центров; длинные часы приема, что позволит заявителям посетить ВЦ в удобное время; удобная и просторная зона ожидания; профессиональный и внимательный персонал, который предоставит необходимую информацию; вебсайт для легкого доступа к информации, включая визовые категории, требования, список документов и сборы; колл-центр и электронная почта для ответа на вопросы и проверки статуса заявлений; стопроцентная надежность обработки информации, передачи паспортов, документов и персональных данных", - говорится на сайте Посольства Украины в Китае и Монголии.