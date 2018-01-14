В оккупированном Докучаевске вспомнили о расстрелянном автобусе

В оккупированном Докучаевске (Донецкая область) появились листовки с извинениями за расстреляный в 2015 году мирный автобус.

Об этом написал на странице в Фейсбуке военный журналист Андрей Цаплиенко.



"Сегодня печальная годовщина. 13 января 2015 террористы расстреляли рейсовый автобус" Златоустовка - Донецк ". Автобус попал под огонь целой батареи реактивных систем залпового огня" Град ". Батарея стреляла со стороны Докучаевская. Оккупированного города. В автобусе погибли 12 человек, 18 получили ранений. Мы помним этот день.



Но, оказывается, не только мы.



Сегодня в Докучаевске, который контролирует «ДНР», появились эти открытки. С извинениями в совершении преступления. С напоминанием, кто это сделал. На чьих руках кровь земляков. Что это, раскаяние или спецоперация? Я только три фотодоказательства. Но открыток было много. На стенах «хрущевок», на заборах, на порталах официальных зданий. Их видели на Театральной и Центральной на Ленина, на Октябрьской и Независимости. Боевики поспешно срывали их на Мельникова, Куйбышева и Свердлова. Бесполезно. Люди успели не то, что прочитать их, - а даже сфотографировать. Кто же рисковал жизнью, чтобы развесить эти открытки? Возможно, проукраинские партизаны на оккупированной территории. А, возможно, просто обычные люди. Долгие годы ждут возвращения Украины.



И хорошо помнят всё. "



Страница журналиста открыта для комментариев, поэтому они были, и были - разные. Как всегда, появились и те, кто поддерживает "русский мир". Но их сразу поставили на место, написав все, что о них думают. Потому что люди понимают, кто виноват в том, что погибли мирные пассажиры. Это поняли даже многие из тех, кто считал, что "путинприди" - это лучшее для Донбасса. Но лучше бы вспомнили о тех странах, которые поддерживает Россия: они всегда живут на грани выживания, нищеты и ненависти. Почему так получается? Потому что из ненависти к другим всегда вырастает война. А из войны - нищета и убожество.

